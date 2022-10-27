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بالأسماء: العاهل الأردني يوافق على التشكيل الوزاري الجديد

بالأسماء: العاهل الأردني يوافق على التشكيل الوزاري الجديد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وافق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الخميس، على إجراء تعديل على حكومة رئيس الوزراء بشر هاني الخصاونة.

ونقلت قناة (المملكة) عن بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني، أن الملك عبد الله وافق بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناءً على تنسيب رئيس الوزراء على التشكيل الوزاري الجديد.

التشكيل الوزاري الجديد:

 ناصر سلطان حمزة الشريدة، نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير دولة لتحديث القطاع العام.

المهندس وجيه طيب عبدالله عزايزة، وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية.

المهندس "أحمد ماهر" حمدي توفيق أبو السمن، وزيرا للأشغال العامة والإسكان ووزيرا للنقل.

الدكتور عزمي محمود مفلح محافظة، وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

يوسف محمود علي الشمالي، وزيرا للصناعة والتجارة والتموين ووزيرا للعمل.

فيصل يوسف عوض الشبول، وزيرا للاتصال الحكومي.

وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى، وزيرا للتنمية الاجتماعية.

خلود محمد هاشم السقاف، وزيرا للاستثمار.

الدكتورة نانسي أحمد إبراهيم نمروقة، وزير دولة للشؤون القانونية.

زينة زيد رشاد طوقان، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.

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