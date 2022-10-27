رئيس دائرة شؤون المغتربين يدين جريمة الاحتلال في نابلس

رام الله - دنيا الوطنأدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون المغتربين دكتور فيصل عرنكي، الجريمة التي نفذتها قوات الاحتلال في البلدة القديمة في نابلس.وقال عرنكي: إن "اسرائيل ترتكب جرائم حرب بحق ابناء الشعب الفلسطيني، وتتبع سياسة التصفية والاغتيالات الميدانية، مضيفا ان هذه السياسات هي الوجه الحقيقي للاحتلال الاسرائيلي".وأضاف: أن "استمرار الحصار المفروض على نابلس ينتهك القوانين الدولية التي تقضي في حرية الحركة والتنقل دون قيود، مؤكدا ان كل ما تقوم به إسرائيل من جرائم وتنكيل وانتهاكات لن يثني او يكسر عزيمة الشعب الفلسطيني الذي يدافع عن حقوقه المشروعة".وطالب عضو اللجنة التنفيذية دول العالم بالتحرك الفوري ووضع حد لإسرائيل، ومحاسبتها على جرائمها.وتوجه عرنكي بأحر التعازي لأسر الشهداء الابطال، سائلا العلي القدير ان يسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.