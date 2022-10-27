البرغوثي وعريقات يلتقيان رئيس الوزراء الهولندي مارك روته



وقال البرغوثي: "عرضنا على رئيس الوزراء الهولندي خطورة الهجمات التي تعرضت لها مدينة نابلس اليوم و ما تعيشه الأراضي المحتلة مما أدى لاستشهاد 183 فلسطينيا منهم 42 طفلاً".



وأضاف: "شرحنا خطورة ما تقوم به حكومات اسرائيل عبر الاستيطان من تدمير لفرص إقامة دولة فلسطينية حرة، و شرحنا بالتفصيل معالم نظام التمييز العنصري الإسرائيلي والخروقات المتعمدة للقانون الدولي والمعاناة التي يعيشها قطاع غزة

نتيجة الحصار المفروض عليه".



وتابع: "إننا دعونا هولندا للاعتراف بدولة فلسطين وحماية وإسناد حق الفلسطينيين في الحياة و التطور في جميع أنحاء فلسطين وخاصة في ما يسمى مناطق (ج) المهددة بالاستيطان وأهمية حماية الدور الحيوي للمجتمع المدني".





وأكد أن السلام لن يتحقق إلا بزوال الاحتلال وكل أشكال التمييز العنصري، وضرورة إنهاء الازدواجية في المعايير الدولية عندما يتعلق الأمر بفلسطين.



وشدد على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة الديمقراطية الكاملة وإجراء الانتخابات الحرة بما في ذلك في مدينة القدس.



رام الله - دنيا الوطنالتقى د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بمشاركة د. دلال عريقات نائب رئيس جامعة جنين الأمريكية في رام الله اليوم برئيس وزراء هولندا مارك روته والوفد المرافق له بحضور ممثل هولندا في فلسطين ميشيل رنتنار.