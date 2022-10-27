"الاقتصاد" بغزة: مخزون القمح والدقيق متوفر وطواقمنا تراقب الأسعار

رام الله - دنيا الوطنأكد وكيل وزارة الاقتصاد الوني في قطاع غزة، عبد الفتاح الزريعي، اليوم الخميس، أن طواقم الوزارة تعمل على مدار الساعة في مراقبة الأسعار والمحافظة على توفر المخزون السلعي بشكل كافي من كافة السلع.وطمأن الزريعي خلال لقاءه بأصحاب المطاحن والقمح بمقر الوزارة اليوم، المواطنين بتوفر مخزون الدقيق والقمح في القطاع ولا يوجد أي مشكلة في ذلك، مؤكداً أن مخزون القمح والدقيق في قطاع غزة كاف.واستمع الزريعي من أصحاب المطاحن، لآخر تطورات أسعار القمح والدقيق في ظل الأزمات التي يعيشها العالم وسبل المحافظة على استقرار الأسعار.من جهته، قال مدير عام شركة مطاحن السلام عبد الدايم عواد، أن مطاحن الدقيق والقمح تعمل بشكل طبيعي ولا يوجد ما يدعوا للقلق.وأضاف عواد، أن المطاحن تتدارس مع الوزارة زيادة المخزون الاستراتيجي ليكون كافياً لحاجة المواطنين.