اشتية يلتقي نظيره السنغافوري ويؤكد ضرورة وجود ضغط دولي للحفاظ على حل الدولتين

رام الله - دنيا الوطنشدد رئيس الوزراء محمد اشتية، على ضرورة وجود ضغط دولي جاد على إسرائيل لانهاء احتلالها لكافة الأراضي الفلسطينية، من أجل الحفاظ على حل الدولتين،.جاء ذلك خلال لقاء اشتية، مع رئيس وزراء سنغافوري لي هسين لونغ، اليوم الخميس في مقر القصر الرئاسي في العاصمة السنغافورية، بحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومحافظ سلطة النقد فراس ملحم، والسفير الفلسطيني لدى اندونيسيا زهير الشن.وبحث اشتية مع نظيره السنغافوري برامج التعاون القائمة مع سنغافورة، من أجل تطويرها والبناء عليها، وفتح آفاق جديدة ما بين البلدين على كافة الأصعدة.وثمن الدعم الذي تقدمه سنغافورة لفلسطين في مجال بناء المؤسسات والتدريب والمنح الدراسية، مؤكدا أهمية رفع مستوى التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين.واطلع اشتية نظيره السنغافوري على الإجراءات الإسرائيلية المدمرة لحل الدولتين، المتمثلة بالتوسع الاستيطاني والإجراءات الأحادية والقتل والاعتقال والاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية، إضافة الى الانتهاكات بحق المقدسات خاصة الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى.من جانبه، أكد لي هسين لونغ حرص سنغافورة على تعزيز أواصر الصداقة ما بين البلدين، واستمرار الدعم والتعاون في المجالات والأولويات التي يحددها البلدين، مجددا تأكيد موقف بلاده الثابت بدعم حل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة.