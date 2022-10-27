عورتاني يلتقي وفداً من البرلمان البريطاني ويطلعه على صورة التحديات الماثلة

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، اليوم، وفداً من البرلمان البريطاني؛ حيث أطلعه على انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق قطاع التعليم في فلسطين.وأشار عورتاني إلى استهداف الاحتلال للطلبة والكوادر التربوية والمدارس، وانتهاكاته بحق التعليم في القدس ومحاولاته الرامية إلى ضرب مقومات الهوية الوطنية الجمعية؛ عبر تشويه المناهج وتحريفها.وخلال اللقاء تم وضع أعضاء الوفد بتداعيات الانتهاكات الاحتلالية والآثار النفسية – الاجتماعية التي تتركها على نفسيات الطلبة والأطفال، إضافة إلى حرمانهم من الوصول الآمن إلى مدارسهم نتيجة الحواجز العسكرية والحصار الذي تشهده المحافظات الفلسطينية .كما تم توجيه دعوة للوفد مفادها ضرورة نقل صورة عن واقع التحديات الماثلة إلى بلدهم وإثارتها عبر البرلمان؛ خاصة في ظل ما يشهده القطاع التعليمي من استهداف يومي؛ نتيجة اعتداءات الاحتلال والمستوطنين.