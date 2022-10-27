لبيد: اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان إنجاز دبلوماسي واقتصادي

رام الله - دنيا الوطنوصف رئيس وزراء الاحتلال، يائير لبيد، اليوم الخميس، بأن الاتفاق البحري مع لبنان بالإنجاز الدبلوماسي والاقتصادي، معتبرًا أن "لبنان اعترف بإسرائيل في الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بوساطة أميركية".وقال لبيد في مستهل اجتماع مجلس الوزراء الخاص بالموافقة على الاتفاقية: إن "هذا إنجاز سياسي، فليس كل يوم تعترف دولة معادية بدولة إسرائيل في اتفاق مكتوب أمام المجتمع الدولي بأسره".وصادقت الحكومة الإسرائيلية نهائيًا على الاتفاق وذلك بعد توقيع رئيس وزراء الاحتلال يائير لبيد عليه.من جانبه، قال كبير المفاوضين اللبنانيين إلياس بو صعب إن الرئيس اللبناني ميشال عون وقّع رسالة بالموافقة على اتفاق تاريخي توسطت فيه الولايات المتحدة يرسِّم الحدود البحرية لبلاده مع إسرائيل.وأضاف متحدثا من القصر الرئاسي أن توقيع الرسالة يمثل "عهدا جديدا" وأن الرسالة ستسلم إلى المسؤولين الأميركيين عند نقطة حدودية في أقصى جنوب لبنان في الناقورة في وقت لاحق الخميس.بيان الحكومة الإسرائيليةوذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أن الحكومة وافقت على اتفاق تاريخي لترسيم الحدود البحرية مع لبنان توسطت فيه الولايات المتحدة.ويحل الاتفاق نزاعا إقليميا في شرق البحر المتوسط في منطقة يهدف لبنان إلى التنقيب فيها عن الغاز الطبيعي، وبالقرب من مياه عثرت فيها إسرائيل على كميات صالحة للاستخدام التجاري.والاتفاق تسوية غير مسبوقة بين البلدين العدوين، ويفتح الطريق أمام التنقيب عن الطاقة في البحر كما ينزع فتيل أحد مصادر الصراع المحتملة بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران ويمكن أن يخفف من الأزمة الاقتصادية في لبنان.واكتشاف موارد الطاقة في البحر، رغم أنه ليس كافيا بمفرده لحل مشاكل لبنان الاقتصادية العميقة، سيكون نعمة كبيرة إذ سيوفر العملة الصعبة التي تشتد الحاجة إليها وربما يخفف يوما ما من انقطاع التيار الكهربائي الخانق.