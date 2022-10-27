نجيب: إصدار الرئيس قرارًا بقانون لتأسيس نقابة الأطباء يهدف لحفاظ حقوقهم بجسم نقابي واحد



وأضاف د. نجيب في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم الخميس، أن القرار بقانون الجديد لا ينص على حل هيئة مكتب نقابة الاطباء الاردنية مركز القدس، مشيرا الى أن جميع الاطباء المنضويين تحت النقابة الاردنية سيبقون فيها ولن يتم المساس بالصلاحيات الممنوحة لهم.





وتابع: أن البند الخامس من القرار بقانون الجديد ينص على حفظ الاستحقاقات والاتفاقيات السابقة التي تتضمن حقوق الاطباء ومنها طبيعة العمل للطب العام، وأنه سيتم العمل على تنفيذ هذه الاتفاقيات.



وأشار رئيس المجلس التأسيسي لنقابة الأطباء الفلسطينيين، إلى انه سيتم عقد اجتماعات بين كافة الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة لتوضيح كافة القضايا بما يكفل حقوق جميع منتسبي النقابة، معربا عن أمله بتفهم قطاع الأطباء ضرورةَ انشاء نقابة اطباء فلسطينية.





رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المجلس التأسيسي لنقابة الأطباء د. نظام نجيب، إن إصدار الرئيس محمود عباس قرارا بقانون لتأسيس نقابة الأطباء، يهدف إلى الحفاظ على حقوقهم وتنظيم مهنة الطب في فلسطين، في جسم نقابي واحد.