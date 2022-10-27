بكر: الاحتلال يفرج عن أربعة من الصيادين الذين اعتقلهم فجر الخميس

رام الله - دنيا الوطنأكد منسق اتحاد لجان الصيادين بغزة زكريا بكر، أن الاحتلال الإسرائيلي أفرج ظهر اليوم الخميس، عن أربعة صيادين من عائلة الهسي كان اعتقلهم فجر اليوم.وأفاد بكر في بيان مقتضب عبر صفحة لجان الصيادين، أن الاحتلال أبقى على الصياد الخامس، حيث أنه يتلقى العلاج في مشافي الاحتلال بعد تعرضه لإصابة في القدم.وكانت سلطات الاحتلال البحرية اعتقلت فجر اليوم، خمسة صيادين من عائلة الهسي أثناء عملهم في بحر شمال قطاع غزة، كما صادرت مركبهم.يشار إلى أن الصيادين هم: أحمد محمد الهسي، وعبد المالك محمد الهسي، ومهند محمد الهسي، وفارس مراد الهسي، ومحمود محمد الهسي.