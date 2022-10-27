معروف: تم اعتماد النموذج الجديد لعقد الزواج بغزة

رام الله - دنيا الوطنتحدث رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، اليوم الخميس، عن القرارات التي صدرت عن اجتماع لجنة متابعة العمل الحكومي أمس الأربعاء.وقال معروف إن اللجنة قررت صرف رواتب كاملة لـ 42 أسيـراً معتقلين في سجون الاحتـلال، مقطوعة رواتبهم من قبل السلطة.وأضاف أنه تقرر صرف مبلغ مالي لتطوير معبر رفح بشقيه التجاري والمدني، وصالة استقبال معبر بيت حانون بعد أن باتت تشهد حركة كبيرة للعمال المتنقلين بين غزة وأراضي الـ 48.وأوضح أنه تم إعفاء 50٪ لرسوم الترخيص الخاصة بالجمعيات التعاونية الإسكانية الشبابية، وإقرار الإطار العام لتطوير صندوق النفقة، كما تم المصادقة على إجراءات تنظيم التقاعد بسبب العجز الصحي.ولفت معروف إلى أنه تم اعتماد النموذج الجديد لعقد الزواج، والموافقة على رزمة خدمات مخصصة لذوي الإعاقة.كما جرى إقرار لائحة تنظيم نشاط شركات الطاقة المتجددة، وإحالة مشروع قانون الكهرباء العام للمجلس التشريعي.