هبوط تاريخي للجنيه مقابل الدولار.. كم وصل سعر الصرف؟











رام الله - دنيا الوطنهبط الجنيه المصري بقوة أمام الدولار الأميركي، ليتجاوز مستوى 22 جنيهًا للدولار، في تراجع لمستوى تاريخي وللمرة الأولى على الإطلاق.ويأتي تحرك الجنيه المصري بعد قرار البنك المركزي المصري برفع معدلات الفائدة في البلاد بمقدار 200 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 13.25 بالمئة و14.25 بالمئة على التوالي.وذكر المركزي المصري في بيانه، "أن سعر صرف الجنيه المصري سيعكس قيمة العملة أمام العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب، وذلك في إطار نظام سعر صرف مرن".وأوضح المركزي أنه سيتم إلغاء الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد بشكل تدريجي حتى تمام الإلغاء بشكل كام في ديسمبر القادم.