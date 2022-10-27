التربية: نعد ملفًا يتضمن انتهاكات الاحتلال ضد المؤسسات التعلمية لرفعه للمنظمات الأممية

رام الله - دنيا الوطنأدان المتحدث باسم وزراة التربية والتعليم صادق الخضور، قيام طواقم ما تسمى وزارة المعارف الإسرائيلية، باقتحام مدرسة الايمان في بيت حنينا، وتفتيش حقائب الطلبة، بحثا عن المناهج الفلسطينية.وقال المتحدث باسم وزراة التربية والتعليم، في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين)، إنها خطوة منافية لكافة الشرائع الدولية التي تكفل الحق في التعليم.وأوضح أنه يجري العمل على إعداد ملف يتضمن كافة الانتهاكات الإسرائيلية ضد المؤسسات التعلمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من أجل رفعه للمنظمات الأممية، داعيا اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى فتح مكاتب لها بالأماكن التي يتعرض فيها قطاع التعليم لانتهاكات الاحتلال.