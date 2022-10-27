إدارة سجون الاحتلال تمنع الأسير المريض أبو حميد من الاتصال بعائلته

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، اليوم الخميس، إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، منعت الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد من الاتصال بعائلته.ووفقًا لوكالة الأنباء الرسمية (وفا)، أضاف عبد ربه إن إدارة السجون لا تراعي الحالة الصحية ولا النفسية للأسير المريض أبو حميد، وتتعمد ممارسة الاهمال الطبي بحقه، ولم يعد منذ أكثر من شهرين يتلقى أي جرعة علاج، لأن جسده لم يعد يقوى أو يتجاوب مع تلك العلاجات.يذكر أن الحالة الصحية للأسير أبو حميد آخذة في التدهور بشكلٍ سريع، ويمر في مرحلة حرجة للغاية، وهو يعاني من آلام حادة، كما يشتكي من الهزال الشديد وعدم قدرته على المشي والتنفس، ويتنقل على كرسي متحرك، وتلازمه أنبوبة الأوكسجين بشكل دائم.وفي آخر تقرير حول وضعه الصحي، قال الاطباء إنّه لم يعد هناك جدوى من إعطاء الاسير أبو حميد علاجا إشعاعيا، لأن ذلك من شأنه أن يخلق مشاكل وآلام، وأنهم قرروا فقط مضاعفة المسكنات.