السفير الفرنسي الجديد يُسلم أوراق اعتماده في ليبيا

رام الله - دنيا الوطنسلم سفير فرنسا الجديد، مصطفى مهراج، أمس الأربعاء، أوراق اعتماده سفيراً لبلاده قرب افتتاح سفارتهم في ليبيا. إلى وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، نجلاء المنقوش، وذلك عقب وصوله العاصمة طرابلس.وبحسب وكالة (الأناضول)، التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، السفير الفرنسي الجديد لدى ليبيا مصطفى مهراج؛ لبحث مشاورات ومستجدات العملية السياسية في ليبيا إضافة إلى سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.وقالت الخارجية الليبية، في بيان، إن "مهراج أوضح قرب افتتاح سفارة فرنسا لدى ليبيا للعمل من طرابلس (دون تحديد تاريخ)".وضمن البعثات الدبلوماسية الأجنبية، غادر طاقم السفارة الفرنسية ليبيا في 2011 إثر احتجاجات أطاحت بنظام حكم العقيد معمر القذافي (1969-2011)، بينما استأنف بعضها العمل في طرابلس خلال الأعوام الماضية.وبحثت المنقوش مع مهراج "مستجدات العملية السياسية في ليبيا وسبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين".وأكدت على "دور فرنسا الفعال في متابعة مخرجات مؤتمر باريس وتقديم مساعدتها لليبيا للوصول إلى أهداف المؤتمر".وفي 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، استضافت العاصمة الفرنسية مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا بمشاركة نحو 30 من قادة العالم، بهدف توفير الدعم لإجراء انتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، وهو ما تعذر جراء خلافات لاسيما بشأن قانوني الانتخاب.وفي البيان الختامي للمؤتمر آنذاك، أعلن المشاركون رفضهم التدخلات الخارجية، والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين أطراف النزاع الليبي في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 وفق مبادرة تركية روسية.وأكدت المنقوش ومهراج أهمية "الدور الإيجابي الذي تلعبه فرنسا في استقرار ليبيا تمهيدا للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس إطار دستوري توافقي"، وفق البيان.ومعلقا على لقائه مع المنقوش، قال مهراج عبر "تويتر": "تشرفت بتسليم نسخة من أوراق اعتمادي لوزيرة الخارجية لدولة ليبيا مناقشات مثمرة حول العملية السياسية وكيفية تعزيز التعاون بين فرنسا وليبيا".