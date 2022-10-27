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أميركا تسلّم لبنان النص الرسمي لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

أميركا تسلّم لبنان النص الرسمي لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
سلّم آموس هوكشتاين، الوسيط الأمريكي لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، اليوم الثلاثاء، الرئيس اللبناني ميشال عون، النص الرسمي لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وقالت الرئاسة اللبنانية في تغريدة على (تويتر) إن "الرئيس عون يلتقي هوكشتاين في حضور نائب رئيس المجلس النيابي  إلياس بو صعب ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب، وأعضاء الوفد المفاوض مع الجانب الأمريكي".

وأفاد رئيس الحكومة اللبنانية بأملهم أن يسهم الترسيم في حل الأزمات المالية والاقتصادية التي يمر بها لبنان.

وأعلنت الرئاسة أن عون تسلم من الوسيط الأمريكي الرسالة الأمريكية الرسمية في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وقال الوسيط الأاميركي، إننا "نعيش يوما تاريخيا بعد التوصل إلى اتفاق من شأنه توفير الاستقرار على جانبي الحدود".

وتابع: " إنه يوم تاريخي أن نتوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي الذي سيؤمن فرصاً كبيرة للبنان"

وأضاف هوكستين: "المهم الآن ما سيحصل في المستقبل وآمل أن يوفر هذا الاتفاق فرصاً اقتصادية للبنان، لافتًا إلى أن "الاتفاق سيسمح للبنان بدء العمل بالبلوك رقم 9 ولن يأخذ أحد عائدات هذا البلوك من لبنان".




وأكد على أن الاتفاق سيسمح ببدء العمل في حقل قانا اللبناني، مشددًا على أن "لا شيئ في الاتفاق سيسمح بأخذ الارباح من الشعب اللبناني".

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