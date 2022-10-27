شؤون فلسطينية

هيئة شؤون الأسرى والمحررين تستنكر حملة الاعتقالات الشرسة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني

هيئة شؤون الأسرى والمحررين تستنكر حملة الاعتقالات الشرسة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
استنكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبوبكر اليوم الخميس ، حملة الاعتقالات الشرسة التي شنتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، والتي طالت اعتقال عدد كبير من الشبان في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس.

وأضاف اللواء أن جيش الاحتلال يتعمد خلال تنفيذ عمليات الاعتقال بمختلف المدن والقرى والمخيمات  الفلسطينية، استخدام سياسة القوة المفرطة والضرب والتنكيل بحق أبناء شعبنا.

وتابع اللواء أبو بكر أن جيش الاحتلال يعتدي على الفلسطينيين خلال اعتقالهم بالضرب المبرح ، والشتم والإهانة واقتحام منازلهم والعبث بمحتوياتها وتخريبها  كما يتعرضون لأقسى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي سواء أثناء عملية الاعتقال أو داخل مراكز التحقيق.

وأكد أبو بكر أن هذه الأسلوب المتبع يتنافى بشكل كامل مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل حقوق الإنسان.

واختتم أبو بكر أن هذه الإجراءات المتبعة لن تنال من عزيمة الشعب الفلسطيني، بل تزيدهم قوة وثبات على هذه الأرض حتى إقامة دولتهم وعاصمتها القدس الشريف.

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس يصل الجزائر الإثنين المقبل للمشاركة في أعمال القمة العربية

الرئيس عباس يصل الجزائر الإثنين المقبل للمشاركة في أعمال القمة العربية

الاحتلال يعلن نيّته هدم منازل منفذيْ عملية حاجز الجلمة قرب جنين

الاحتلال يعلن نيّته هدم منازل منفذيْ عملية حاجز الجلمة قرب جنين

&#34;فدا&#34; يدعو إلى إعادة النظر في المرسوم المتعلق بنقابة الأطباء

"فدا" يدعو إلى إعادة النظر في المرسوم المتعلق بنقابة الأطباء

الجبهة الشعبية تُدين العدوان الإسرائيلي المتصاعد على سوريا

الجبهة الشعبية تُدين العدوان الإسرائيلي المتصاعد على سوريا

&#34;المرور&#34; بغزة: وفاة و5 إصابات خلال 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: وفاة و5 إصابات خلال 24 ساعة الماضية

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الخميس

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الخميس

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

بحرية الاحتلال تعتقل 5 صيادين من بحر شمال غزة

بحرية الاحتلال تعتقل 5 صيادين من بحر شمال غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة شؤون الأسرى والمحررين تستنكر حملة الاعتقالات الشرسة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني

هيئة شؤون الأسرى والمحررين تستنكر حملة الاعتقالات الشرسة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني

الجبهة الشعبية تُدين العدوان الإسرائيلي المتصاعد على سوريا

الجبهة الشعبية تُدين العدوان الإسرائيلي المتصاعد على سوريا

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الخميس

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الخميس

أسعار اللحوم والخضروات في أسواق غزة الخميس

أسعار اللحوم والخضروات في أسواق غزة الخميس

سوريا: عدوان إسرائيلي يستهدف محيط مدينة دمشق

سوريا: عدوان إسرائيلي يستهدف محيط مدينة دمشق

فقدان الاتصال بمركب على متنه خمسة صيادين في بحر غزة

فقدان الاتصال بمركب على متنه خمسة صيادين في بحر غزة

(عرين الأسود) تصدر بياناً حول تسليم محمود البنا نفسه للأجهزة الأمنية

(عرين الأسود) تصدر بياناً حول تسليم محمود البنا نفسه للأجهزة الأمنية

وفاة مواطنة عقب صدمها من قبل مركبة في رفح

وفاة مواطنة عقب صدمها من قبل مركبة في رفح

منوعات

شاهد: إعلامي كويتي يتلقى تهديدات جادة من حسام حبيب

شاهد: إعلامي كويتي يتلقى تهديدات جادة من حسام حبيب

شاهد: إعلامي شهير يهاجم طفل &#34;الغزالة رايقة&#34; بسبب أغنيته الأخيرة

شاهد: إعلامي شهير يهاجم طفل "الغزالة رايقة" بسبب أغنيته الأخيرة

ما حقيقة وجود خلاف بين حمزة نمرة ومصطفى كامل؟

ما حقيقة وجود خلاف بين حمزة نمرة ومصطفى كامل؟

دانييلا رحمة تكشف حقيقة خطبتها من ناصيف زيتون

دانييلا رحمة تكشف حقيقة خطبتها من ناصيف زيتون

شاهد ماذا فعلت ملكة جمال لبنان بالمئة ألف دولار أميركي التي كسبتها

شاهد ماذا فعلت ملكة جمال لبنان بالمئة ألف دولار أميركي التي كسبتها

شاهد: جومانا مراد تعلن عن شرائها ثلاث قطع من مجوهرات هند رستم

شاهد: جومانا مراد تعلن عن شرائها ثلاث قطع من مجوهرات هند رستم

شاهد: رضوى الشربيني تشن حملة هجوم واسعة على جمهور شيرين عبد الوهاب

شاهد: رضوى الشربيني تشن حملة هجوم واسعة على جمهور شيرين عبد الوهاب

شاهد: شيرين عبد الوهاب تحذف حسام حبيب من (فيس بوك)

شاهد: شيرين عبد الوهاب تحذف حسام حبيب من (فيس بوك)

شاهد: يسرا تكشف عن سبب عدم حضورها جنازة محامي مصري شهير

شاهد: يسرا تكشف عن سبب عدم حضورها جنازة محامي مصري شهير

شاهد: تصريحات منة عرفة تثير ضجة بما ستفعله لو كانت رجل ليوم واحد

شاهد: تصريحات منة عرفة تثير ضجة بما ستفعله لو كانت رجل ليوم واحد

عربي

استقالة الحكومة الأردنية تمهيداً لتعديل خامس

استقالة الحكومة الأردنية تمهيداً لتعديل خامس

تفاصيل لقاء رئيس وزراء باكستان بولي العهد السعودي

تفاصيل لقاء رئيس وزراء باكستان بولي العهد السعودي

اليمن: الحوثيون يحددون شرطًا لاستئناف تصدير الغاز

اليمن: الحوثيون يحددون شرطًا لاستئناف تصدير الغاز

وفاة المحامي المصري الشهير فريد الديب بعد صراع مع المرض

وفاة المحامي المصري الشهير فريد الديب بعد صراع مع المرض