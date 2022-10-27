الرئيس عباس يصل الجزائر الإثنين المقبل للمشاركة في أعمال القمة العربية

رام الله - دنيا الوطنيصل، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يوم الإثنين المقبل، إلى العاصمة الجزائرية، للمشاركة في القمة العربية بنسختها الحادية والثلاثين، والتي تنطلق أعمالها يومي الأول والثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.وأعرب سفير فلسطين لدى الجزائر فايز أبو عيطة، اليوم الخميس، عن أمله بأن تكون القمة فرصة لتفعيل قرارات القمم السابقة لدعم صمود شعبنا في مواجهة الاحتلال.وشدد أبو عيطة، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) على أن الجزائر حريصة على أن تكون القمة فلسطينية بامتياز دون إغفال قضايا الأمة العربية الأخرى.