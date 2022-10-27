الجبهة الشعبية تُدين العدوان الإسرائيلي المتصاعد على سوريا

رام الله - دنيا الوطنأدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين العدوان الإسرائيلي الذي استهدف الأراضي السورية، منتصف الليلة الماضية، بقصف عدّة مواقع في محيط مدينة السيدة زينب بريف دمشق ومطار دمشق الدولي.واعتبرت الجبهة الشعبية أن تصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي على سوريا يتم بغطاء أمريكي بهدف عرقلة جهود الدولة السورية من أجل تحرير جميع أراضي القطر السوري من آثار العدوان، في سياق المخططات القديمة الجديدة لتقسيم سوريا وإضعاف جيشها ونهب ثرواتها، خدمةً للمصالح الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة.وأكّدت الشعبية إسنادها ودعمها الكامل لسوريا، داعية الشعوب العربية وقواها الوطنية إلى دعم الدولة والحقوق السورية، والتصدّي للمخططات المعادية.وسبق أن أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، فجر الخميس، أن وسائط الدفاع الجوي السوري، تصدت لغارات إسرائيلية استهدفت محيط مدينة دمشق.وأضافت (سانا)، عن مصدر عسكري سوري، أن الدفاع الجوي أسقط عدد من صواريخ العدوان، فيما اقتصرت الخسائر على الخسائر المادية.