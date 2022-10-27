المقرر اليوم.. جدول أعمال توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن تعقد الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، وعند الساعة 10:30 صباحًا جلسة للموافقة النهائية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، إن الجلسة الصباحية للحكومة ستفتتح باكورة جدول الأعمال للتوقيع على الاتفاقية البحرية مع لبنان.وأضاف مكتب لبيد، في بيان، أن التوقيع على الاتفاقية سيتم في تمام الساعة 12:00 ظهرًا من قبل رئيس الوزراء، من داخل مكتبه.وبين أنه وعند الساعة 15:00 ستقام مراسم في قاعدة الأمم المتحدة في الناقورة بمشاركة فريق التفاوض الإسرائيلي ووفود من لبنان والولايات المتحدة والأمم المتحدة، وفي الساعة 19:00 سيلتقي لبيد مع الوسيط الأميركي عاموس هوشستين.