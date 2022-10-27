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  • الرئاسة اللبنانية: عون يلتقي الوسيط الأمريكي بمفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بحضور وزير الخارجية وأعضاء الوفد المفاوض


دولي

المقرر اليوم.. جدول أعمال توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية

المقرر اليوم.. جدول أعمال توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن تعقد الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، وعند الساعة 10:30 صباحًا جلسة للموافقة النهائية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، إن الجلسة الصباحية للحكومة ستفتتح باكورة جدول الأعمال للتوقيع على الاتفاقية البحرية مع لبنان.

وأضاف مكتب لبيد، في بيان، أن التوقيع على الاتفاقية سيتم في تمام الساعة 12:00 ظهرًا من قبل رئيس الوزراء، من داخل مكتبه.

 وبين أنه وعند الساعة 15:00 ستقام مراسم في قاعدة الأمم المتحدة في الناقورة بمشاركة فريق التفاوض الإسرائيلي ووفود من لبنان والولايات المتحدة والأمم المتحدة، وفي الساعة 19:00 سيلتقي لبيد مع الوسيط الأميركي عاموس هوشستين.

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