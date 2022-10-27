شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، اندلعت خلالها مواجهات أصيب على إثرها عدد من الشبان.

وتركزت اعتقالات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل، حيث اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 17 مواطنا بينهم أسرى محررون وفتية وشبان، أفرجت عن معظمهم لاحقا.

واندلعت مواجهات عقب اقتحام البلدة، أصيب خلالها ثلاثة شبان بالرصاص المطاطي، والعشرات بالاختناق.

وطالت الاعتقالات الأسير المحرر أسيد أبو خضير من بلدة صوريف شمال الخليل.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان من قرية عابود، وهم: أحمد فارس أبو زايد، وعلي الدين البرغوثي، وعلاء الدين البرغوثي، وثائر رجب البرغوثي.

واعتقلت الشابين شادي الغليظ ومحمد الغليظ من مخيم الجلزون شمال رام الله، وأحمد علان من بلدة بيتونيا غرب رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال حي المخفية في نابلس المدينة، واعتقلت الشاب سلطان اللوز، بعد ان داهمت منزله وفتشته، كما اعتقلت الشاب براء شلطف طريفي من قرية عراق التايه شمال شرق نابلس.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أحمد عوني أبو الهيجا من بلدة اليامون، ومحمد خليل سليمان من بلدة عجة، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين أدهم جمال فراج (25 عاما)، ونضال عبد ربه (42 عاما)، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

واندلعت مواجهات اندلعت في المخيم بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل الصوت والغاز السام باتجاههم.

وطالت الاعتقالات الفتى محمود ماهر تركمان (14 عامًا)، ابن المطارد ماهر تركمان وشقيق الشهيد محمد تركمان أحد منفذي عملية الأغوار قبل أشهر، وذلك عقب اقتحام منزل جده في قرية الجفتلك شمال أريحا.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد بدوان من بلدة بدو، وأحمد الحداد من بلدة عناتا، وعز نضال عويسات من منزله في بلدة جبل المكبر.

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