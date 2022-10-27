شؤون فلسطينية

بحرية الاحتلال تعتقل 5 صيادين من بحر شمال غزة

بحرية الاحتلال تعتقل 5 صيادين من بحر شمال غزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، خمسة صيادين في بحر شمال قطاع غزة، واستولت على مركب صيد يعملون على متنه.

وأفاد منشق لحان الصيادين زكريا بكر، بأن بحرية الاحتلال حاصرت في بحر منطقة السودانية شمال قطاع غزة، مركب صيد تعود ملكيته للصياد مراد الهسي، واعتقلت خمسة صيادين كانوا يعملون على متنه وهم: أحمد محمد الهسي، وعبد المالك محمد الهسي، ومهند محمد الهسي، وفارس مراد الهسي، ومحمود محمد الهسي.

وقال إن بحرية الاحتلال سحبت المركب إلى ميناء اسدود، مشيرا إلى أن الزوارق الإسرائيلية استهدفت المركب قبل السيطرة عليه بالنار والغاز.

أخبار ذات صلة

&#34;المرور&#34; بغزة: وفاة و5 إصابات خلال 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: وفاة و5 إصابات خلال 24 ساعة الماضية

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الخميس

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الخميس

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

أسعار اللحوم والخضروات في أسواق غزة الخميس

أسعار اللحوم والخضروات في أسواق غزة الخميس

طقس فلسطين: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

طقس فلسطين: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

انخفاض كبير على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

انخفاض كبير على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

سوريا: عدوان إسرائيلي يستهدف محيط مدينة دمشق

سوريا: عدوان إسرائيلي يستهدف محيط مدينة دمشق

فقدان الاتصال بمركب على متنه خمسة صيادين في بحر غزة

فقدان الاتصال بمركب على متنه خمسة صيادين في بحر غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الخميس

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الخميس

أسعار اللحوم والخضروات في أسواق غزة الخميس

أسعار اللحوم والخضروات في أسواق غزة الخميس

سوريا: عدوان إسرائيلي يستهدف محيط مدينة دمشق

سوريا: عدوان إسرائيلي يستهدف محيط مدينة دمشق

دولة أوروبية: حل الدولتين الحل الوحيد لضمان العيش بسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

دولة أوروبية: حل الدولتين الحل الوحيد لضمان العيش بسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

المبادرة الوطنية تدعو لإلغاء القرار بقانون الخاص بنقابة الأطباء

المبادرة الوطنية تدعو لإلغاء القرار بقانون الخاص بنقابة الأطباء

(عرين الأسود) تتحدى الاحتلال بكشف حقيقة ما تعرض له في نابلس

(عرين الأسود) تتحدى الاحتلال بكشف حقيقة ما تعرض له في نابلس

وزير الأوقاف: الكويت السند والنصير للشعب الفلسطيني

وزير الأوقاف: الكويت السند والنصير للشعب الفلسطيني

وزير الاقتصاد والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار يبحثان التعاون المشترك

وزير الاقتصاد والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار يبحثان التعاون المشترك

منوعات

شاهد: إعلامي كويتي يتلقى تهديدات جادة من حسام حبيب

شاهد: إعلامي كويتي يتلقى تهديدات جادة من حسام حبيب

شاهد: إعلامي شهير يهاجم طفل &#34;الغزالة رايقة&#34; بسبب أغنيته الأخيرة

شاهد: إعلامي شهير يهاجم طفل "الغزالة رايقة" بسبب أغنيته الأخيرة

ما حقيقة وجود خلاف بين حمزة نمرة ومصطفى كامل؟

ما حقيقة وجود خلاف بين حمزة نمرة ومصطفى كامل؟

دانييلا رحمة تكشف حقيقة خطبتها من ناصيف زيتون

دانييلا رحمة تكشف حقيقة خطبتها من ناصيف زيتون

شاهد ماذا فعلت ملكة جمال لبنان بالمئة ألف دولار أميركي التي كسبتها

شاهد ماذا فعلت ملكة جمال لبنان بالمئة ألف دولار أميركي التي كسبتها

شاهد: جومانا مراد تعلن عن شرائها ثلاث قطع من مجوهرات هند رستم

شاهد: جومانا مراد تعلن عن شرائها ثلاث قطع من مجوهرات هند رستم

شاهد: رضوى الشربيني تشن حملة هجوم واسعة على جمهور شيرين عبد الوهاب

شاهد: رضوى الشربيني تشن حملة هجوم واسعة على جمهور شيرين عبد الوهاب

شاهد: شيرين عبد الوهاب تحذف حسام حبيب من (فيس بوك)

شاهد: شيرين عبد الوهاب تحذف حسام حبيب من (فيس بوك)

شاهد: يسرا تكشف عن سبب عدم حضورها جنازة محامي مصري شهير

شاهد: يسرا تكشف عن سبب عدم حضورها جنازة محامي مصري شهير

شاهد: تصريحات منة عرفة تثير ضجة بما ستفعله لو كانت رجل ليوم واحد

شاهد: تصريحات منة عرفة تثير ضجة بما ستفعله لو كانت رجل ليوم واحد

عربي

استقالة الحكومة الأردنية تمهيداً لتعديل خامس

استقالة الحكومة الأردنية تمهيداً لتعديل خامس

تفاصيل لقاء رئيس وزراء باكستان بولي العهد السعودي

تفاصيل لقاء رئيس وزراء باكستان بولي العهد السعودي

اليمن: الحوثيون يحددون شرطًا لاستئناف تصدير الغاز

اليمن: الحوثيون يحددون شرطًا لاستئناف تصدير الغاز

وفاة المحامي المصري الشهير فريد الديب بعد صراع مع المرض

وفاة المحامي المصري الشهير فريد الديب بعد صراع مع المرض