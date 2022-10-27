(عرين الأسود) تصدر بياناً حول تسليم محمود البنا نفسه للأجهزة الأمنية





رام الله - دنيا الوطننفت مجموعة (عرين الأسود)، الخميس، أن تكون طلبت من أي جهة رسمية أو أمنية أن تتسلم أياً من مقاتليها، مؤكدةً أن من يقوم بذلك فهو قرار فردي.وقالت المجموعة، في بيان مقتضب، عبر (تليجرام): "إن من يقوم بتسليم نفسه من المقاتلين هذا قراره وخياره لا نناقشه به، ونطلب من المواطنين الكرام وقف تداول الشائعات وعدم الإساءة لأي مقاتل سلم نفسه".وتابعت: "نقول لكم مره أخرى، لا نريد أن نرى على وجوهكم أي لحظة حزن، فنحن نستمد قوتنا منكم هذه أيام مباركة يميز الله بها الخبيثَ من الطيب".وقالت مصادر محلية، في وقت سابق اليوم: إن، محمود البنا، القيادي في (عرين الأسود)، سلم نفسه للأجهزة الأمنية الفلسطينية، لتسوية "وضعه الأمني"، بضغط من عائلته، بعد وفاة شقيقه منذ عدة أيام.