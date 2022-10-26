دولة أوروبية: حل الدولتين الحل الوحيد لضمان العيش بسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

رام الله - دنيا الوطنأكدت فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، مساء اليوم الأربعاء، الحاجة الملحة لاستئناف الجهود السياسية لتحقيق حل الدولتين، مشيرةً إلى أنه "الحل الوحيد القادر على أن يضمن بشكل دائم للإسرائيليين والفلسطينيين إمكانية العيش بسلام وأمن".وأعربت الدول الأربع في بيان مشترك، عن "قلقها العميق إزاء التوترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، ودعت إلى "تجنب أي استفزاز وتصعيد للعنف".وأشارت في بيانها إلى أنها "تشهد بقلق بالغ تصاعد العنف، بما في ذلك من المستوطنين".وأضافت: "في هذا السياق، بات من الضروري تجنب أي تصعيد جديد..والتخفيف من حدة التوتر بشكل فعال، واستعادة الهدوء"، مطالبة "إسرائيل باحترام مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".ومنذ بداية العام الجاري، ارتقى برصاص الاحتلال الإسرائيلي 183 شهيدا، بينهم 51 شهيدا في قطاع غزة، بحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.