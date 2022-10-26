(عرين الأسود) تتحدى الاحتلال بكشف حقيقة ما تعرض له في نابلس

رام الله - دنيا الوطنأصدرت مجموعات (عرين الأسود)، مساء اليوم الأربعاء، بيانًا هامًا، حول أحداث عملية اغتيال جيش الاحتلال خمسة من كوادرها في نابلس، فجر أمس الثلاثاء.وقالت المجموعات في بيانها: "إن المقاتلين اكتشفوا دخول القوات الصهيونية لمباغتتهم وكانوا على أهبة الاستعداد لقتالهم، وبالفعل نجحوا في القتال بكل قوة واستنزاف جنود العدو حتى باتوا خائفين من القتال، وقد تأخر المقاتلون لبعض التجهيزات الخاصة حتى سقطوا شهداء".ودعت أبناء شعبنا إلى التحلي بالصبر والقوة وعدم اليأس والحزن، لأن وصايا الشهداء مقدسة "فإن مضى وديع فهناك ألف وديع وأبناء العرين بألف خير".وأشارت إلى أن جيش الاحتلال يخفي القصة الحقيقية لأحداث العملية والاشتباكات الدائرة، حتى يستطيع الكذب على مستوطنيه كما عادته، داعيةً جيش الاحتلال إلى بث التوثيق الحقيقي للأحداث إن كان صادقًا.