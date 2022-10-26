شؤون فلسطينية

وزير الأوقاف: الكويت السند والنصير للشعب الفلسطيني

وزير الأوقاف: الكويت السند والنصير للشعب الفلسطيني
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
أشاد وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري اليوم الأربعاء، بالبعد الخيري لدولة الكويت على الساحة الفلسطينية لإيمانها بالقضية الفلسطينية ونصرة لشعبها لاستعادة حقوقه المشروعة.

وقال البكري خلال لقائه مع سفير دولة الكويت لدى الأردن وفلسطين عزيز الديحاني في مقر السفارة الكويتية في العاصمة الأردنية عمان بحضور حسن ابو دلو رئيس جمعية القدس الخيرية " إننا ناقشنا الجهود الكويتية في مجال العمل الخيري المشترك في فلسطين وأن دولة الكويت ومنذ ستينيات القرن الماضي وهي السند والنصير للشعب الفلسطيني" .

وثمن البكري جهود دولة الكويت وعلى رأسها السفارة الكويتية في عمان بتسهيل وصول الدعم الكويتي لمستحقيه في فلسطين وشعورهم باحتياجات الشعب الفلسطيني خاصة الفئات المحتاجة.

ووجه البكري دعوة لسعادة السفير لزيارة المسجد الأقصى المبارك ودولة فلسطين تتويجا للعلاقات الأخوية التي أرساها الرئيس محمود عباس والأمير نواف الأحمد الجابر الصباح .

من جانبه، قال السفير الديحاني " إن الكويت تضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها باعتبارها القضية الجوهرية في وجدان الكويت وشعبها وما زالت تتصدر الخطاب السياسي الكويتي في المحافل الدولية والإقليمية".

وأضاف أن حضور العمل الخيري والإنساني الكويتي في فلسطين ساهم بشكل كبير في دعم صمود الشعب الفلسطيني بوجه قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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