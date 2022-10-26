تجمع الكل الفلسطيني يطالب بإلغاء قرار تشكيل نقابة الأطباء ويصفه بغير القانوني

رام الله - دنيا الوطنعقب تجمع الكل الفلسطيني، على القرار الرئاسي المتعلق بتشكيل مجلس نقابة الأكباء الفلسطينيين، ليحل محل مجلس النقابة الحالية والمنتخب.وقال رئيس الجمع المحامي بسام القواسمي "أصبحنا أمام واقع قانوني وسياسي مأساوي ترتكب فيه مجازر يومية بحق المبادئ الأساسية القائم عليها النظام السياسي والدستوري والقانوني الفلسطيني ونتحول من نظام ديمقراطي نيابي شبه رئاسي الى نظام فردي شمولي غير ديمقراطي".وأضاف القواسمي "كان أخر هذه المجازر القرار بقانون بشأن إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين وتعيين مجلس أطباء غير منتخب ديمقراطيا وهذا يعزز من سيطرة السلطة التنفيذية وزيادة تحكمها وهيمنتها على العمل النقابي دون مراعاة للقانون الاساسي ووثيقة الاستقلال والمصلحة العامة".وتابع "أقول لباقي النقابات والمؤسسات الوطنية أكلت يوم أكل الثور الأبيض!!! وأقول للذين يتأمرون على حقوقنا وحرياتنا كفى عبثاً وإضراراً بمبادئ وقيم ومستقبل شعبنا، وسبب كل ذلك غياب سلطات شرعية منتخبة تمثل أربعة عشر مليون فلسطيني تسائل وتحاسب وتراقب، يجب إلغاء هذا القرار بقانون غير الدستوري".