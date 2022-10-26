مؤسسات إعلامية توقع عريضة احتجاج ضد سياسة (ميتا) تجاه المحتوى الفلسطيني
استنكر مركز صدى سوشال ونقابة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الحملة التي تشنها إدارة شركة (ميتا) ضد المحتوى والصحافة الفلسطينية، وانحيازها للاحتلال الإسرائيلي، من خلال تقييد وحذف حسابات الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.
وقامت إدارة (ميتا) خلال شهر أكتوبر الجاري بحملة ضد المحتوى الإخباري الفلسطيني، طالت عددًا كبيرًا من الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، إذ وثّق المركز أكثر من 990 انتهاكًا بحق المحتوى الفلسطيني منذ بداية العام الحالي، 49% منها كانت بحق الصحفيين والحسابات الإعلامية.
وأوضح المركز أن إدارة (ميتا) تتعمد تضييق الخناق على المحتوى الفلسطيني رضوخاً واستجابة لإدارة الاحتلال في طلباتها تحت حجج واهية، في محاولة لاغتيال صوت الصحافة الفلسطينية رقميًا، كما اغتال الاحتلال صوت الصحفية شيرين ابو عاقلة.
وأعرب الموقعون أدناه عن قلقهم إزاء هذه الحملة المستمرة التي تنحاز فيها (ميتا) للاحتلال الإسرائيلي في محاربته الفلسطينيين والصحفيين والمؤسسات الإعلامية على وجه الخصوص، وطالبوا باحترام القوانين الدولية التي تكفل حرية التعبير ووصول المعلومات للجمهور دون قيد أو تضييق على مختلف وسائل الإعلام.
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الموقعون على البيان:
مركز صدى سوشال
نقابة الصحفيين الفلسطينيين
تلفزيون فلسطين
العربية فلسطين
صفحة الشرق - فلسطين
شبكة قدس الإخبارية
إذاعة أجيال
القسطل الإخباري
ألترا فلسطين
وكالة معًا الإخبارية
دوز
دنيا الوطن
فضائية النجاح
إذاعة راية أف أم
صحيفة الحدث
لمة صحافة
بلغراف
تلفزيون المدينة
إذاعة 24FM
إذاعة Jerusalem24
فلسطين تايمز
الجرمق الإخباري
شبكة الحرية الإعلامية
جي ميديا
عين على فلسطين
وكالة سند
راديو هوا نابلس
راديو الخليل
شبكة الإرسال
اذاعة شباب اف ام
وكالة صدى نيوز
المركز الفلسطيني للاعلام
بوابة الهدف الاخبارية
وكالة قدس نت للانباء
راديو بيت لحم 2000
راديو اورينت
راديو حلا
شبكة وطن الإعلامية
Act For Palestine
منتدى الإعلاميين الفلسطينيين
فلسطين بوست
Palestine Online
VPalestine
Kuffiya
Palestine SunBird
صفحة المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية
نساء أف أم
عين الخليل
تلفزيون الفجر
الفجر أف أم
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