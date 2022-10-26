شؤون فلسطينية

مؤسسات إعلامية توقع عريضة احتجاج ضد سياسة (ميتا) تجاه المحتوى الفلسطيني

مؤسسات إعلامية توقع عريضة احتجاج ضد سياسة (ميتا) تجاه المحتوى الفلسطيني
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
استنكر مركز صدى سوشال ونقابة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الحملة التي تشنها إدارة شركة (ميتا) ضد المحتوى والصحافة الفلسطينية، وانحيازها للاحتلال الإسرائيلي، من خلال تقييد وحذف حسابات الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.

وقامت إدارة (ميتا) خلال شهر أكتوبر الجاري بحملة ضد المحتوى الإخباري الفلسطيني، طالت عددًا كبيرًا من الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، إذ وثّق المركز أكثر من 990 انتهاكًا بحق ‎المحتوى الفلسطيني منذ بداية العام الحالي، 49% منها كانت بحق الصحفيين والحسابات الإعلامية.

وأوضح المركز أن إدارة (ميتا) تتعمد تضييق الخناق على المحتوى الفلسطيني رضوخاً واستجابة لإدارة الاحتلال في طلباتها تحت حجج واهية، في محاولة لاغتيال صوت الصحافة الفلسطينية رقميًا، كما اغتال الاحتلال صوت الصحفية شيرين ابو عاقلة.

وأعرب الموقعون أدناه عن قلقهم إزاء هذه الحملة المستمرة التي تنحاز فيها (ميتا) للاحتلال الإسرائيلي في محاربته الفلسطينيين والصحفيين والمؤسسات الإعلامية على وجه الخصوص، وطالبوا باحترام القوانين الدولية التي تكفل حرية التعبير ووصول المعلومات للجمهور دون قيد أو تضييق على مختلف وسائل الإعلام.

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 الموقعون على البيان:

مركز صدى سوشال

نقابة الصحفيين الفلسطينيين

تلفزيون فلسطين

العربية فلسطين

صفحة الشرق - فلسطين

شبكة قدس الإخبارية

إذاعة أجيال

القسطل الإخباري

ألترا فلسطين

وكالة معًا الإخبارية

دوز

دنيا الوطن

فضائية النجاح

إذاعة راية أف أم

صحيفة الحدث

لمة صحافة

بلغراف

تلفزيون المدينة

إذاعة 24FM

إذاعة Jerusalem24

فلسطين تايمز

الجرمق الإخباري

 شبكة الحرية الإعلامية

جي ميديا

عين على فلسطين

وكالة سند

راديو هوا نابلس

راديو الخليل

شبكة الإرسال

اذاعة شباب اف ام

وكالة صدى نيوز

المركز الفلسطيني للاعلام

بوابة الهدف الاخبارية

وكالة قدس نت للانباء

راديو بيت لحم 2000

 راديو اورينت

راديو حلا

شبكة وطن الإعلامية

Act For Palestine

منتدى الإعلاميين الفلسطينيين

فلسطين بوست

Palestine Online

VPalestine

Kuffiya

Palestine SunBird

صفحة المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية

نساء أف أم

عين الخليل

تلفزيون الفجر

الفجر أف أم

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