مؤسسات إعلامية توقع عريضة احتجاج ضد سياسة (ميتا) تجاه المحتوى الفلسطيني



مركز صدى سوشال



نقابة الصحفيين الفلسطينيين



تلفزيون فلسطين



العربية فلسطين



صفحة الشرق - فلسطين



شبكة قدس الإخبارية



إذاعة أجيال



القسطل الإخباري



ألترا فلسطين



وكالة معًا الإخبارية



دوز



دنيا الوطن



فضائية النجاح



إذاعة راية أف أم



صحيفة الحدث



لمة صحافة



بلغراف



تلفزيون المدينة



إذاعة 24FM



إذاعة Jerusalem24



فلسطين تايمز



الجرمق الإخباري



شبكة الحرية الإعلامية



جي ميديا



عين على فلسطين



وكالة سند



راديو هوا نابلس



راديو الخليل



شبكة الإرسال



اذاعة شباب اف ام



وكالة صدى نيوز



المركز الفلسطيني للاعلام



بوابة الهدف الاخبارية



وكالة قدس نت للانباء



راديو بيت لحم 2000



راديو اورينت



راديو حلا



شبكة وطن الإعلامية



Act For Palestine



منتدى الإعلاميين الفلسطينيين



فلسطين بوست



Palestine Online



VPalestine



Kuffiya



Palestine SunBird



صفحة المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية



نساء أف أم



عين الخليل



تلفزيون الفجر



الفجر أف أم





رام الله - دنيا الوطناستنكر مركز صدى سوشال ونقابة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الحملة التي تشنها إدارة شركة (ميتا) ضد المحتوى والصحافة الفلسطينية، وانحيازها للاحتلال الإسرائيلي، من خلال تقييد وحذف حسابات الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.وقامت إدارة (ميتا) خلال شهر أكتوبر الجاري بحملة ضد المحتوى الإخباري الفلسطيني، طالت عددًا كبيرًا من الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، إذ وثّق المركز أكثر من 990 انتهاكًا بحق ‎المحتوى الفلسطيني منذ بداية العام الحالي، 49% منها كانت بحق الصحفيين والحسابات الإعلامية.وأوضح المركز أن إدارة (ميتا) تتعمد تضييق الخناق على المحتوى الفلسطيني رضوخاً واستجابة لإدارة الاحتلال في طلباتها تحت حجج واهية، في محاولة لاغتيال صوت الصحافة الفلسطينية رقميًا، كما اغتال الاحتلال صوت الصحفية شيرين ابو عاقلة.وأعرب الموقعون أدناه عن قلقهم إزاء هذه الحملة المستمرة التي تنحاز فيها (ميتا) للاحتلال الإسرائيلي في محاربته الفلسطينيين والصحفيين والمؤسسات الإعلامية على وجه الخصوص، وطالبوا باحترام القوانين الدولية التي تكفل حرية التعبير ووصول المعلومات للجمهور دون قيد أو تضييق على مختلف وسائل الإعلام.الموقعون على البيان: