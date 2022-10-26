لبيد يزور شرم الشيخ في نوفمبر المقبل

رام الله - دنيا الوطنقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، مساء اليوم الأربعاء، إن الأخير سيصل مصر للمشاركة في مؤتمر المناخ المقرر عقده في منتجع شرم الشيخ المصري، بعد أسبوع من انتخابات (كنيست) المزمع إجراؤها يوم الثلاثاء المقبل.بدوره، قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) إن لبيد سيصل إلى مدينة شرم الشيخ المصرية في السابع من نوفمبر المقبل، للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الدولي للمناخ (COP27) في نسخته الـ 27، الذي ينعقد خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ المصرية.ووصفت الصحيفة مؤتمر المناخ بالحدث الدولي الأكبر والأهم الذي تنظمه الأمم المتحدة، ويستقطب مجموعة واسعة من المشاركين من جميع القطاعات كالحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني.