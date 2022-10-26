دولي

لبيد يزور شرم الشيخ في نوفمبر المقبل

لبيد يزور شرم الشيخ في نوفمبر المقبل
لبيد
رام الله - دنيا الوطن
قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، مساء اليوم الأربعاء، إن الأخير سيصل مصر للمشاركة في مؤتمر المناخ المقرر عقده في منتجع شرم الشيخ المصري، بعد أسبوع من انتخابات (كنيست) المزمع إجراؤها يوم الثلاثاء المقبل.

بدوره، قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) إن لبيد سيصل إلى مدينة شرم الشيخ المصرية في السابع من نوفمبر المقبل، للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الدولي للمناخ (COP27) في نسخته الـ 27، الذي ينعقد خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ المصرية.

ووصفت الصحيفة مؤتمر المناخ بالحدث الدولي الأكبر والأهم الذي تنظمه الأمم المتحدة، ويستقطب مجموعة واسعة من المشاركين من جميع القطاعات كالحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني.

أخبار ذات صلة

ملف حماس على طاولة اجتماع غانتس ونظيره التركي

ملف حماس على طاولة اجتماع غانتس ونظيره التركي

قبل يوم من توقيع الاتفاق.. إسرائيل تبدأ باستخراج الغاز من (كاريش)

قبل يوم من توقيع الاتفاق.. إسرائيل تبدأ باستخراج الغاز من (كاريش)

منظمة التعاون الإسلامي توقع مذكرة تفاهم مع وزارة العلوم والتعليم العالي في روسيا

منظمة التعاون الإسلامي توقع مذكرة تفاهم مع وزارة العلوم والتعليم العالي في روسيا

زلزال قوي يهز شمال الفلبين

زلزال قوي يهز شمال الفلبين

مباحثات أمريكية إسرائيلية بشأن &#34;نووي إيران&#34; ومسيّراتها بأوكرانيا

مباحثات أمريكية إسرائيلية بشأن "نووي إيران" ومسيّراتها بأوكرانيا

روسيا تخطر واشنطن ببدء مناوراتها النووية السنوية

روسيا تخطر واشنطن ببدء مناوراتها النووية السنوية

إسرائيل تعطي الإذن لشركة (إنرجين) لاستخراج الغاز من حقل (كاريش)

إسرائيل تعطي الإذن لشركة (إنرجين) لاستخراج الغاز من حقل (كاريش)

الخارجية الأمريكية ترحب بقرار إسرائيل فتح جسر اللنبي على مدار الساعة

الخارجية الأمريكية ترحب بقرار إسرائيل فتح جسر اللنبي على مدار الساعة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزير الأوقاف: الكويت السند والنصير للشعب الفلسطيني

وزير الأوقاف: الكويت السند والنصير للشعب الفلسطيني

وزير الاقتصاد والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار يبحثان التعاون المشترك

وزير الاقتصاد والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار يبحثان التعاون المشترك

&#34;الضمير&#34; تعلن رفضها للقرار بقانون إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين

"الضمير" تعلن رفضها للقرار بقانون إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين

وزارة الاقتصاد تدعو للمشاركة في اجتماع مشروع عطاء إنشاء الصوامع

وزارة الاقتصاد تدعو للمشاركة في اجتماع مشروع عطاء إنشاء الصوامع

الاحتلال يمدد الاعتقال الإداري لأحمد عزام قبل ثلاثة أيام من الإفراج عنه

الاحتلال يمدد الاعتقال الإداري لأحمد عزام قبل ثلاثة أيام من الإفراج عنه

جامعة بوليتكنك فلسطين توقع مذكرة تعاون مع الجامعة الألمانية الأردنية

جامعة بوليتكنك فلسطين توقع مذكرة تعاون مع الجامعة الألمانية الأردنية

ورقة موقف صادرة عن مؤسسات المجتمع المدني بخصوص قرار بقانون نقابة الأطباء

ورقة موقف صادرة عن مؤسسات المجتمع المدني بخصوص قرار بقانون نقابة الأطباء

هيئة الأسرى: ثلاثون أسيرة في سجون الاحتلال اثنتان منهن قيد الاعتقال الإداري

هيئة الأسرى: ثلاثون أسيرة في سجون الاحتلال اثنتان منهن قيد الاعتقال الإداري

منوعات

شاهد: جومانة مراد تتخذ قرار جريء وتفاجئ جمهورها به

شاهد: جومانة مراد تتخذ قرار جريء وتفاجئ جمهورها به

شاهد: ياسمين رئيس تكشف حقيقة دخولها لمجال التمثيل بالواسطة

شاهد: ياسمين رئيس تكشف حقيقة دخولها لمجال التمثيل بالواسطة

شاهد: ليلى علوي تقطع هذا الوعد على نفسها بسبب شيرين عبدالوهاب

شاهد: ليلى علوي تقطع هذا الوعد على نفسها بسبب شيرين عبدالوهاب

شاهد: فارس كرم يبكي دموع الفرح بسبب صرخة مولوده الجديد

شاهد: فارس كرم يبكي دموع الفرح بسبب صرخة مولوده الجديد

بسمة وهبة &#34;شيرين ضحية وحسام حبيب لا يتعاطى المخدرات&#34;

بسمة وهبة "شيرين ضحية وحسام حبيب لا يتعاطى المخدرات"

حلمي بكر يفجر مفاجأة حول علاقة شيرين بالمخدرات ووالد ابنتيها

حلمي بكر يفجر مفاجأة حول علاقة شيرين بالمخدرات ووالد ابنتيها

شاهد: مخرج مصري يفضح ابنه على الهواء مباشرة بتعاطيه المخدرات

شاهد: مخرج مصري يفضح ابنه على الهواء مباشرة بتعاطيه المخدرات

شاهد: أصالة توجه رسالة مثيرة لعريس سوداني

شاهد: أصالة توجه رسالة مثيرة لعريس سوداني

مطرب شهير يتعرض لموقف محرج على المسرح.. والجمهور يستهزئ به

مطرب شهير يتعرض لموقف محرج على المسرح.. والجمهور يستهزئ به

شاهد: محمد رمضان يكشف عن سبب الهجوم المتجدد عليه

شاهد: محمد رمضان يكشف عن سبب الهجوم المتجدد عليه

عربي

تفاصيل لقاء رئيس وزراء باكستان بولي العهد السعودي

تفاصيل لقاء رئيس وزراء باكستان بولي العهد السعودي

اليمن: الحوثيون يحددون شرطًا لاستئناف تصدير الغاز

اليمن: الحوثيون يحددون شرطًا لاستئناف تصدير الغاز

وفاة المحامي المصري الشهير فريد الديب بعد صراع مع المرض

وفاة المحامي المصري الشهير فريد الديب بعد صراع مع المرض

أمير قطر: تعرضنا لحملة غير مسبوقة منذ الفوز بتنظيم كأس العالم

أمير قطر: تعرضنا لحملة غير مسبوقة منذ الفوز بتنظيم كأس العالم