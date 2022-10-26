وزارة الاقتصاد تدعو للمشاركة في اجتماع مشروع عطاء إنشاء الصوامع

رام الله - دنيا الوطندعت وزارة الاقتصاد الوطني، مساء اليوم الأربعاء، المهتمين بعطاء مشروع إنشاء صوامع القمح في فلسطين إلى المشاركة في الاجتماع الهام المقرر عقده يوم غد الخميس.وبينت الوزارة انه بإمكان المهتمين المشاركة بالاجتماع المقرر عقده يوم غد الخميس في المقر الرئيسي للوزارة في مدينة رام الله، في تمام الساعة 11:00 صباحاً والاطلاع على تفاصيل العطاء والمعلومات المتصلة به والإجابة عن أي استفسارات ومن يتعذر عليه الحضور إلى مقر الوزارة المشاركة عبر الرابط https://us06web.zoom.us/j/84996158612.وطرحت الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة الاقتصاد الوطني في وسائل الإعلام عطاء المشروع في 9 أكتوبر 2022، عبارة عن تصميم وبناء وتمويل وإدارة صوامع قمح عدد 2 بسعة تخزينية 40 ألف طن للصومعة الواحدة في موقعين مختلفين، ما مجموعه 80 ألف طن كمرحلة أولى.يذكر أن آخر موعد للتقدم للعطاء نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 30/11/2022، وللاطلاع على كراسة العطاء من خلال موقع الوزارة.