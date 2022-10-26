شؤون فلسطينية

دبور يستقبل السفير العماني في لبنان

دبور يستقبل السفير العماني في لبنان
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
استقبل سفير فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور اليوم الأربعاء، سفير سلطنة عمان في لبنان احمد بن محمد بن سعيد السعيدي.

واطلع السفير دبور السفير العماني على الأوضاع العامة في الأراضي الفلسطينية والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة بحق أبناء شعبنا ومقدساته الإسلامية والمسيحية وبخاصة في مدينة القدس وعمليات القتل الممنهج التي ترتقي إلى جرائم حرب ضد الإنسانية والاقتحامات اليومية لقطعان مستوطنيه لباحات المسجد الأقصى والقيام بممارسة الطقوس التلمودية محاولاً بذلك فرض واقع جديد على الأرض مخالفا بذلك كافة الأعراف والقوانين الدولية، وعمليات الاستفزاز للمؤمنين، في الوقت الذي يمنع فيه الفلسطيني من الدخول إلى الأماكن المقدسة وإقامة شعائره الدينية.

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