الاحتلال يمدد الاعتقال الإداري لأحمد عزام قبل ثلاثة أيام من الإفراج عنه

رام الله - دنيا الوطنمددت محكمة الاحتلال اليوم الأربعاء الاعتقال الإداري للأسير أحمد جمال عزام من سلفيت قبل ثلاثة أيام من موعد الإفراج عنه.وقالت الأسيرة المحررة بيان فرعون زوجة أحمد عزام إن الاحتلال مدد اعتقال زوجها لستة أشهر جديدة، بعد أن كان مقرراً الإفراج عنه يوم الجمعة المقبل.وأضافت فرعون التي أنجبت طفلها الأول "خطاب" يوم الاثنين الماضي، إن الاحتلال أراد أن يسرق الفرحة منهم باستقبال مولودهم الأول من خلال تغييب زوجها في سجون الاحتلال.وأضافت أن الاعتقال الإداري لا دين له، مؤكدة أن عائلتها ستبقى صابرة ثابتة حتى الحرية. وكانت قوات الاحتلال اعتقلت، الأسير المحرر أحمد جمال عزام (31 عاما)، في 29/4/2022، بعد اقتحام قوة كبيرة منزله في قرية ياسوف شرق مدينة سلفيت، وتفتيشه وتخريب محتوياته.