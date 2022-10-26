جامعة بوليتكنك فلسطين توقع مذكرة تعاون مع الجامعة الألمانية الأردنية

رام الله - دنيا الوطنزار وفد من جامعة بوليتكنك فلسطين برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس مجلس رابطة الجامعيين ورئيس مجلس أمناء جامعة بوليتكنك فلسطين أحمد سعيد بيوض التميمي الجامعة الألمانية الأردنية، وبحث مع رئيسها الدكتور علاء الدين الحلحولي سبل التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.وضم الوفد الى جانب رئيس الجامعة الدكتور أمجد برهم كل من نائب التخطيط والتنمية المهندس أيمن سلطان، وعميد كلية الدراسات الثنائية الدكتور موسى الرفاعية؛ ومنسق برنامج التكنولوجيا المالية الدكتور أحمد آبو الرب كما رافقهم تيسير صلاح.وأشار الدكتور الحلحولي الى أهمية الزيارة لبناء علاقة تشاركية بين الجامعتين ترجمة للعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وبما يخدم شباب البلدين، فيما بين الدكتور برهم أن جامعة بوليتكنك تسعى لتأسيس علاقات متينة مع الجامعات المتميزة كالجامعة الألمانية الأردنية لتبادل الخبرات في مجالات البرامج الدراسية والمشاريع البحثية على مستوى الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية.وتم خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعتين نصت على التعاون في الجوانب العلمية والأكاديمية والتدريب المهني وقواعد البيانات والدراسات الثنائية والإبداع والريادة ونقل التكنولوجيا، ومشاركة الوفد في ورشة عمل عمادة الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة حول برنامج الدراسات الثنائية.وفي نهاية الزيارة جال أعضاء الوفد في عدد من مختبرات الجامعة ومرافقها.