"الداخلية" تختتم دورة في أساسيات فحص الوثائق لعدد من موظفي وزارة النقل والمواصلات

رام الله - دنيا الوطنخَرج وكيل وزارة الداخلية يوسف حرب، اليوم الأربعاء، دورة تدريبية في أساسيات فحص الوثائق في مركز فحص الوثائق التابع للوزارة لعدد من موظفي وزارة النقل والمواصلات.وتهدف الدورة إلى تعزيز المعرفة وتطوير المهارات في آليات محاربة التزوير والتقنيات الأساسية للطباعة، والضوء والألوان، وفحص الوثائق، إضافة إلى المعايير الدولية للوثائق الرسمية، ومكافحة تزوير الأختام، والتواقيع والخطوط اليدوية.وتأتي هذه الدورة في إطار حرص وزارة الداخلية، على النهوض بمستوى الأداء لموظفي الوزارات وقدراتهم في كافة المجالات، ولاسيما في مجال فحص الوثائق وكشف التزوير.