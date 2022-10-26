محافظ رام الله والبيرة تقدم واجب العزاء بشهداء نابلس

رام الله - دنيا الوطنقدمت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام اليوم الأربعاء، واجب العزاء بشهداء نابلس الذين ارتقوا خلال عدوان الاحتلال الأخير على البلدة القديمة (وديع حوح، حمدي شرف، علي عنتر، حمدي القيم، مشعل بغداداي، وتامر الكيلاني).وأكدت غنام خلال لقائها أهالي الشهداء بأن الوطن يُقدم المزيد من الشهداء كهذه الكوكبة من أقمار نابلس الأطهار على درب من سبقوهم، و أن إرهاب الاحتلال ومواصلة عدوانه واقتحاماته لمدننا وقرانا لن يزيدنا إلا إصراراً على الصمود في وجهه حتى انتزاع كافة حقوقنا الوطنية .وأشارت إلى أن هؤلاء الشهداء ارتقوا وهم يصدون عدوان الاحتلال على مدينتهم وشعبهم وأن هذه المواجهة ردة فعل طبيعية لإرهاب الاحتلال والمستوطنين الذي يطال كل ما هو فلسطيني.وبينت غنام أن أبناء شعبنا الأسود سيبقون على العهد للشهداء محافظين على ارثهم وما استشهدوا من أجله حتى إقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.