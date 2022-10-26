ملتقى الشباب الفلسطيني للحرية والديمقراطية ينظم لقاءاً شبابياً في رام الله

رام الله - دنيا الوطننظم ملتقى الشباب الفلسطيني للحرية والديمقراطية بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش ناومان" من أجل الحرية ورشة عمل تدريبية شبابية بعنوان "الشابات الرياديات وأفكار ليبرالية لمشاريع ابتكارية"، بمشاركة شابات رياديات من محافظة رام الله والبيرة.وافتتح اللقاء بكلمة ترحيبية من إياد أشتية رئيس الملتقى الذي رحب بالمشاركات قائلاً "إننا نؤمن بقدرات شبابنا الفلسطيني، الذي تصدر الصفوف في قضيته الوطنية، واليوم نتطلع إلى دور الشباب في تحسين ظروفه وتحقيق ذاته، فبدأنا بالعمل على كيفية التحوّل نحو اقتصاد المعرفة وخلق بيئة حاضنة للمؤسسات الناشئة وريادة الأعمال لمساعدتها على النمو والازدهار، فقد آن الأوان أن نعمل على تطوير اقتصادنا من خلال إيجاد فرص جديدة وواعدة في صناعة الوظيفة وتحسين الدخل من خلال المشاريع الريادية الابتكارية التي تتأتى من خلال بلورة أفكار المشاريع بشكل حداثي مستند إلى الفكر الليبرالي".وقدك اشتية شكره للشركاء الاستراتيجيين مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية على دورهم العالمي والإقليمي والمحلي في دعم مفاهيم الحرية والديمقراطية من خلال تقديم برامج التعليم المدني، وتعزيز الحوار السياسي الدولي، وتقديم الاستشارات الاقتصادية والسياسية، من خلال شبكة مكاتبهم المنتشرة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا وآسيا، مشيراً إلى أن المؤسسة ومن ضمن ما تقوم به في العالم وفي فلسطين بشكل خاص الاسهام في بناء مجتمعات ديمقراطية، حديثة ومدنية، والعمل على تقوية المجتمع المدني، بالإضافة إلى التعريف بمفاهيم الحرية وحقوق الإنسان، المساواة والتعددية السياسية والفكرية، واقتصاد السوق.وكانت ورشة العمل عبارة عن مزيج نظري وتقني وقد اشتمل على مكونين رئيسيين: مقدمة لمفهوم الليبرالية بأمثلة من الحقائق المحلية والوطنية والعالمية. بينما ركز الجزء الثاني على المهارات الفنية مثل كيفية تطوير عمل / نشاط / برنامج يعزز هذه القيم وكيفية كتابة الاقتراح الخاص بها. واختتمت الورشة بجمع الأفكار للمشاريع المستقبلية (الإجراءات) من المشاركين حول القضايا المجتمعية الملحة (التحديات) التي تحتاج إلى تدخلات من المعنيين والمتدربات الذين حضروا الورشة.المشاركات قدمن عدة مداخلات وعروض لنماذج مشاريعهم الريادية مشددين على أهمية ورشة العمل في تعزيز مفاهيم الابتكار كأساس ومحرك لتأسيس المشاريع الريادية، سواء كان هذا الابتكار في بناء نموذج عمل مختلف ومتميز، قائم على مبدأ المشاركة، أو أن يكون حلاً لمشكلة حقيقية قائمة يؤدي إلى قيمة حقيقية للسوق، أو بتطوير شيء قائم يُقدم بشكل مختلف.ومن الجدير بالذكر أن ملتقى الشباب الفلسطيني للحرية والديمقراطية مؤسسة فلسطينية شبابية تأسست من قبل مجموعة من الشباب الحالمين الذين تجمعهم رؤية مشتركة لبناء مجتمع فلسطيني مدني ديمقراطي قائم على أساس احترام حقوق الشباب وضمان مشاركتهم المجتمعية بكافة أشكالها، ويسعى إلى تعزيز ثقافة الديمقراطية وسيادة القانون، والحريات، ومن هنا يعمل الملتقى على إنشاء برامج وعقد أنشطة، تعمق الوعي، وتقوي الشعور بالمسؤولية الجماعية عند الشباب، وإلى إثراء ونشر المعرفة العلمية المتخصصة حول الحرية، والديمقراطية، والمشاركة السياسية، وحقوق الإنسان، والمجتمع المدني، والمواطنة، وسيادة القانون، وثقافة تقبل الحوار وتقبل الآخر، وغيرها.