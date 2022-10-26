اشتية يصل سنغافورة في زيارة رسمية لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك

رام الله - دنيا الوطنوصل رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء اليوم الأربعاء إلى العاصمة السنغافورية سنغافورة، حيث كان في استقباله وزير الدولة السنغافوري جانيل بوتوشيري، وسفير سنغافورة غير المقيم لدى فلسطين هوازي ديبي، وذلك في زيارة رسمية يرافقه فيها وزير الخارجية رياض المالكي، والسفير الفلسطيني لدى اندونيسيا زهير الشن، ومحافظ سلطة النقد فراس ملحم، ووفد من القطاع الخاص الفلسطيني.وسيجري رئيس الوزراء عدة لقاءات في سنغافورة مع مسؤولين رسميين منهم رئيسة الجمهورية حليمة يعقوب، ونظيره السنغافوري لي هسين لونغ، كما سيجري وفد القطاع الخاص المرافق له لقاءات مع نظرائهم في سنغافورة لبحث الفرص الاستثمارية الممكنة.