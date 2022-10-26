شؤون فلسطينية

اشتية يصل سنغافورة في زيارة رسمية لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك

اشتية يصل سنغافورة في زيارة رسمية لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
وصل رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء اليوم الأربعاء إلى العاصمة السنغافورية سنغافورة، حيث كان في استقباله وزير الدولة السنغافوري جانيل بوتوشيري، وسفير سنغافورة غير المقيم لدى فلسطين هوازي ديبي، وذلك في زيارة رسمية يرافقه فيها وزير الخارجية رياض المالكي، والسفير الفلسطيني لدى اندونيسيا زهير الشن، ومحافظ سلطة النقد فراس ملحم، ووفد من القطاع الخاص الفلسطيني.

وسيجري رئيس الوزراء عدة لقاءات في سنغافورة مع مسؤولين رسميين منهم رئيسة الجمهورية حليمة يعقوب، ونظيره السنغافوري لي هسين لونغ، كما سيجري وفد القطاع الخاص المرافق له لقاءات مع نظرائهم في سنغافورة لبحث الفرص الاستثمارية الممكنة.

أخبار ذات صلة

محافظ رام الله والبيرة تقدم واجب العزاء بشهداء نابلس

محافظ رام الله والبيرة تقدم واجب العزاء بشهداء نابلس

اتفاقية شراكة بين &#34;بيكتي&#34; ومنظمة سبارك الهولندية لتمكين الرياديين الفلسطينيين

اتفاقية شراكة بين "بيكتي" ومنظمة سبارك الهولندية لتمكين الرياديين الفلسطينيين

ملتقى الشباب الفلسطيني للحرية والديمقراطية ينظم لقاءاً شبابياً في رام الله

ملتقى الشباب الفلسطيني للحرية والديمقراطية ينظم لقاءاً شبابياً في رام الله

نقابة الأطباء تعلن العصيان الطبي ووقف الخدمة في كافة المؤسسات الطبية

نقابة الأطباء تعلن العصيان الطبي ووقف الخدمة في كافة المؤسسات الطبية

جمعية الأطباء العامين تؤكد أن مرجعيتها نقابة الأطباء المنتخبة

جمعية الأطباء العامين تؤكد أن مرجعيتها نقابة الأطباء المنتخبة

بقرار من لجنة العمل الحكومي.. تطوير معبر بيت حانون لتسهيل تنقل العمال

بقرار من لجنة العمل الحكومي.. تطوير معبر بيت حانون لتسهيل تنقل العمال

افتتاح المنتدى الوطني السابع &#34;الإبداع ومهارات المستقبل&#34; برام الله

افتتاح المنتدى الوطني السابع "الإبداع ومهارات المستقبل" برام الله

الكيلة تبحث مع مستشار الرئيس عباس قرار تأسيس نقابة الأطباء

الكيلة تبحث مع مستشار الرئيس عباس قرار تأسيس نقابة الأطباء

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اتفاقية شراكة بين &#34;بيكتي&#34; ومنظمة سبارك الهولندية لتمكين الرياديين الفلسطينيين

اتفاقية شراكة بين "بيكتي" ومنظمة سبارك الهولندية لتمكين الرياديين الفلسطينيين

اشتية يصل سنغافورة في زيارة رسمية لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك

اشتية يصل سنغافورة في زيارة رسمية لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك

جمعية الأطباء العامين تؤكد أن مرجعيتها نقابة الأطباء المنتخبة

جمعية الأطباء العامين تؤكد أن مرجعيتها نقابة الأطباء المنتخبة

افتتاح المنتدى الوطني السابع &#34;الإبداع ومهارات المستقبل&#34; برام الله

افتتاح المنتدى الوطني السابع "الإبداع ومهارات المستقبل" برام الله

النائب أبوراس: بطولة المقاومين في الضفة أحيت فينا الأمل بالنصر والتحرير

النائب أبوراس: بطولة المقاومين في الضفة أحيت فينا الأمل بالنصر والتحرير

الاحتلال ومستوطنوه يواصلون اعتداءاتهم على المواطنين في الضفة

الاحتلال ومستوطنوه يواصلون اعتداءاتهم على المواطنين في الضفة

وزير التربية يطلع اتحاد المعلمين البريطاني على انتهاكات الاحتلال بحق التعليم

وزير التربية يطلع اتحاد المعلمين البريطاني على انتهاكات الاحتلال بحق التعليم

المقاطعة في &#34;الديمقراطية&#34; تشارك بالندوة الإفتراضية لجامعة هارفارد بعنوان &#34;النشاط الطلابي لمواجهة عنف الدولة&#34;

المقاطعة في "الديمقراطية" تشارك بالندوة الإفتراضية لجامعة هارفارد بعنوان "النشاط الطلابي لمواجهة عنف الدولة"

منوعات

شاهد: جومانة مراد تتخذ قرار جريء وتفاجئ جمهورها به

شاهد: جومانة مراد تتخذ قرار جريء وتفاجئ جمهورها به

شاهد: ياسمين رئيس تكشف حقيقة دخولها لمجال التمثيل بالواسطة

شاهد: ياسمين رئيس تكشف حقيقة دخولها لمجال التمثيل بالواسطة

شاهد: ليلى علوي تقطع هذا الوعد على نفسها بسبب شيرين عبدالوهاب

شاهد: ليلى علوي تقطع هذا الوعد على نفسها بسبب شيرين عبدالوهاب

شاهد: فارس كرم يبكي دموع الفرح بسبب صرخة مولوده الجديد

شاهد: فارس كرم يبكي دموع الفرح بسبب صرخة مولوده الجديد

بسمة وهبة &#34;شيرين ضحية وحسام حبيب لا يتعاطى المخدرات&#34;

بسمة وهبة "شيرين ضحية وحسام حبيب لا يتعاطى المخدرات"

حلمي بكر يفجر مفاجأة حول علاقة شيرين بالمخدرات ووالد ابنتيها

حلمي بكر يفجر مفاجأة حول علاقة شيرين بالمخدرات ووالد ابنتيها

شاهد: مخرج مصري يفضح ابنه على الهواء مباشرة بتعاطيه المخدرات

شاهد: مخرج مصري يفضح ابنه على الهواء مباشرة بتعاطيه المخدرات

شاهد: أصالة توجه رسالة مثيرة لعريس سوداني

شاهد: أصالة توجه رسالة مثيرة لعريس سوداني

مطرب شهير يتعرض لموقف محرج على المسرح.. والجمهور يستهزئ به

مطرب شهير يتعرض لموقف محرج على المسرح.. والجمهور يستهزئ به

شاهد: محمد رمضان يكشف عن سبب الهجوم المتجدد عليه

شاهد: محمد رمضان يكشف عن سبب الهجوم المتجدد عليه

عربي

تفاصيل لقاء رئيس وزراء باكستان بولي العهد السعودي

تفاصيل لقاء رئيس وزراء باكستان بولي العهد السعودي

اليمن: الحوثيون يحددون شرطًا لاستئناف تصدير الغاز

اليمن: الحوثيون يحددون شرطًا لاستئناف تصدير الغاز

وفاة المحامي المصري الشهير فريد الديب بعد صراع مع المرض

وفاة المحامي المصري الشهير فريد الديب بعد صراع مع المرض

أمير قطر: تعرضنا لحملة غير مسبوقة منذ الفوز بتنظيم كأس العالم

أمير قطر: تعرضنا لحملة غير مسبوقة منذ الفوز بتنظيم كأس العالم