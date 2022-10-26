جمعية الأطباء العامين تؤكد أن مرجعيتها نقابة الأطباء المنتخبة

رام الله - دنيا الوطنأكدت جمعية الطب العام الفلسطينية المنبثقة عن نقابة الأطباء - مركز القدس؛ التفافها حول نقابتها والتزامها بقرارات مجلسها المنتخب.ودعت الجمعية في بيان لها مساء اليوم الأربعاء، كافة أعضاء الجمعية ومنتسبيها الالتزام الكامل بالقرارات الصادرة عن مجلس النقابة المنتخب، مؤكدةً للجميع بأن مرجعيتها هي نقابة الأطباء ومجلسها المنتخب انتخاباً حراً من قبل الاطباء.وأضافت الجمعية "أن أي قرار بقانون بفرض جسم نقابي جديد سيؤدي حتماً إلى شرذمة الأطباء واختلاف كلمتهم وفي المقابل لن يزيدنا هذا إلا تمسكاً بنقيبنا ونقاباتنا التي انتخبناها طوعاً وارتضيناها لأنفسنا".