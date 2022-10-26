ملف حماس على طاولة اجتماع غانتس ونظيره التركي

رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن وزير الجيش بيني غانتس سيغادر إلى أنقرة مساء اليوم الأربعاء، لعقد اجتماع رسمي مع نظيرة التركي خلومصي آكار.وأفادت (قناة كان) أن الاجتماع يهدف إلى إقامة تعاون مستقبلي، ومن المتوقع أن يطالب باتخاذ إجراءات ضد استضافة كبار قادة حركة حـمـاس ومنظمات أخرى في تركيا"بدورها، نقلت إذاعة الجيش عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله: "غانتس أكد أنه سيناقش مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في أنقرة، ملف تواجد قيادة حماس في تركيا".وقال المسؤول الأمني: "القضية الأساسية التي ستطرح في الاجتماع بين غانتس ونظيره التركي هي ممارسة الضغط على قضية تواجد حماس وعناصر أخرى في الأراضي التركية، مشيرا إلى أنه في اللقاءات التي عقدت قبل الزيارة، كان واضحا أن الموقف التركي إيجابي في هذه القضية".