دولي

قبل يوم من توقيع الاتفاق.. إسرائيل تبدأ باستخراج الغاز من (كاريش)

قبل يوم من توقيع الاتفاق.. إسرائيل تبدأ باستخراج الغاز من (كاريش)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت (القناة 13) الإسرائيلية، إن حكومة الاحتلال بدأت، اليوم الأربعاء، باستخراج الغاز من حقل (كاريش)، قبل يوم واحد من توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي توصلت إليه مع لبنان بوساطة أميركية.

ومن المقرر أن تعقد حكومة الاحتلال صباح غدٍ الخميس، اجتماعا للمصادقة نهائيا على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، قبيل توقيع رئيس الحكومة يائير لبيد، على الاتفاق في مكتبه.

وستجرى غداً مراسم توقيع الاتفاق في قاعدة قوات الأمم المتحدة في رأس الناقورة، بمشاركة طاقمي المفاوضات الإسرائيلي واللبناني والوسيط الأميركي.

بدورها، أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، أن الحكومة منحت شركة (إنرجين) الإذن لبدء الإنتاج من حقل (كاريش) البحري للغاز.

وأعطت الوزارة موافقتها للشركة المشغلة لـحقل (كاريش) لبدء الإنتاج، مضيفةً أن إسرائيل ترغب في أن تبدأ الشركة الإنتاج في أقرب وقت ممكن.

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