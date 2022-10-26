بقرار من لجنة العمل الحكومي.. تطوير معبر بيت حانون لتسهيل تنقل العمال

رام الله - دنيا الوطنقررت لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة، خلال جلستها الأسبوعية التي عُقدت اليوم الأربعاء، تطوير معبر بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة.وأكد وكيل وزارة العمل بغزة إيهاب الغصين، أن خطوة لجنة متابعة العمل الحكومي في تطوير معبر بيت حانون، جاءت لتسهيل آلية سفر وتنقل العمال من وإلى قطاع غزة.وأوضح الغصين، أن تطوير المعبر سيساهم في التخفيف من ازدحام العمال اليومي، وسيعمل على تسهيل تنقلهم بصورة أفضل وأكثر مرونة.وثمن وكيل وزارة العمل قرار لجنة متابعة العمل الحكومي، مؤكدا حرصهم على خدمة جميع أبناء قطاع غزة، والعمل الدائم على التخفيف من معاناتهم بفعل الاحتلال واستمرار الحصار على القطاع منذ عام 2006.