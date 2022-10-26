شؤون فلسطينية

الكيلة تبحث مع مستشار الرئيس عباس قرار تأسيس نقابة الأطباء

الكيلة تبحث مع مستشار الرئيس عباس قرار تأسيس نقابة الأطباء
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
بحثت وزيرة الصحة مي الكيلة مع المستشار القانوني للرئيس محمود عباس، المستشار علي مهنا، وضع آليات للبدء بحوار مع جميع الجهات المعنية فيما يخص القرار بقانون بشأن تأسيس نقابة الأطباء الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن النقاش تمحور حول كفالة حقوق جميع منتسبي النقابة، مؤكدة أن الحوار وحده من يحل جميع الملفات.

وكانت وزارة الصحة رحبت بإصدار الرئيس عباس، قراراً بقانون لتأسيس نقابة الأطباء الفلسطينيين، داعية الأطباء للعودة إلى عملهم في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد.

وأوضحت أن حواراً سيبدأ مع المستشار القانوني للرئيس عباس وجميع الجهات المعنية لإدارة هذا الملف الهام بما يكفل حقوق جميع منتسبي النقابة، مؤكدة أن الحوار وحده من يحل جميع الملفات.

يشار إلى أن الرئيس عباس أصدر، قراراً بقانون يقضي بإعادة تشكيل مجلس نقابة الأطباء الفلسطينيين وجعلها فلسطينية خالصة ومقرها في القدس.

وبموجب المرسوم، ستتولى "نقابة الأطباء الفلسطينيين" حصرًا تنظيم مهنة الطب في الأراضي الفلسطينية وفقًا لأحكام القانون ذات العلاقة، وسيكون لها مقرات فرعية ومؤقتة وفقًا لاحتياجاتها.

ووفقًا للمادة (2) من قانون الأطباء رقم (14)، يستمر العمل بقانون نقابة الأطباء لسنة 1954، الذي كان نافذًا في المحافظات الشمالية بتاريخ 5/6/1967.

ووفقًا للمادة (3)، فإنه سيتم تشكيل مجلس تأسيسي لنقابة الأطباء برئاسة الدكتور نظام نجيب محمود عبد الحليم وعضوية الأطباء "د. موسى منصور أبو حميد، د.نزار علي الحجة، د. سعيد حسين سراحنة، د. نافذ عبد الرحمن سرحان، د.يوسف عبد احلميد التكروري، ود.خالد حسن السراحنة، د. محمد محور عبد الرحمن بطراوي، د. فضل أحمد عاشور، د. نعمان زكي الجعبري، د. خالد جودت رستم، د.معين علي شعث، د.هدى أحمد أبو خوصة".

وبحسب المادة (4)، فإن مدة المجلس الـتأسيسي لنقابة الأطباء الفلسطينيين سنة واحدة قابلة للتجديد بقرار من رئيس الدولة لمدة ستة أشهر أخرى.

أخبار ذات صلة

بقرار من لجنة العمل الحكومي.. تطوير معبر بيت حانون لتسهيل تنقل العمال

بقرار من لجنة العمل الحكومي.. تطوير معبر بيت حانون لتسهيل تنقل العمال

افتتاح المنتدى الوطني السابع &#34;الإبداع ومهارات المستقبل&#34; برام الله

افتتاح المنتدى الوطني السابع "الإبداع ومهارات المستقبل" برام الله

أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة في جلستها الأسبوعية

أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة في جلستها الأسبوعية

النائب أبوراس: بطولة المقاومين في الضفة أحيت فينا الأمل بالنصر والتحرير

النائب أبوراس: بطولة المقاومين في الضفة أحيت فينا الأمل بالنصر والتحرير

الاحتلال ومستوطنوه يواصلون اعتداءاتهم على المواطنين في الضفة

الاحتلال ومستوطنوه يواصلون اعتداءاتهم على المواطنين في الضفة

تفاصيل محادثات أمريكية إسرائيلية فلسطينية إزاء تصعيد الضفة

تفاصيل محادثات أمريكية إسرائيلية فلسطينية إزاء تصعيد الضفة

غزة: &#34;الشؤون المدنية&#34; تنشر تنويهًا للمواطنين خاص بإطلاق خدمة الاستعلام

غزة: "الشؤون المدنية" تنشر تنويهًا للمواطنين خاص بإطلاق خدمة الاستعلام

وزير التربية يطلع اتحاد المعلمين البريطاني على انتهاكات الاحتلال بحق التعليم

وزير التربية يطلع اتحاد المعلمين البريطاني على انتهاكات الاحتلال بحق التعليم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

افتتاح المنتدى الوطني السابع &#34;الإبداع ومهارات المستقبل&#34; برام الله

افتتاح المنتدى الوطني السابع "الإبداع ومهارات المستقبل" برام الله

النائب أبوراس: بطولة المقاومين في الضفة أحيت فينا الأمل بالنصر والتحرير

النائب أبوراس: بطولة المقاومين في الضفة أحيت فينا الأمل بالنصر والتحرير

الاحتلال ومستوطنوه يواصلون اعتداءاتهم على المواطنين في الضفة

الاحتلال ومستوطنوه يواصلون اعتداءاتهم على المواطنين في الضفة

وزير التربية يطلع اتحاد المعلمين البريطاني على انتهاكات الاحتلال بحق التعليم

وزير التربية يطلع اتحاد المعلمين البريطاني على انتهاكات الاحتلال بحق التعليم

المقاطعة في &#34;الديمقراطية&#34; تشارك بالندوة الإفتراضية لجامعة هارفارد بعنوان &#34;النشاط الطلابي لمواجهة عنف الدولة&#34;

المقاطعة في "الديمقراطية" تشارك بالندوة الإفتراضية لجامعة هارفارد بعنوان "النشاط الطلابي لمواجهة عنف الدولة"

كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم غد الخميس

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غد الخميس

مركز فلسطين: (128) حالة اعتقال لنساء وفتيات فلسطينيات منذ بداية العام الجاري

مركز فلسطين: (128) حالة اعتقال لنساء وفتيات فلسطينيات منذ بداية العام الجاري

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: المرأة ألفلسطينية لها بصمات في النضال الفلسطيني

"العربية الفلسطينية": المرأة ألفلسطينية لها بصمات في النضال الفلسطيني

منوعات

شاهد: جومانة مراد تتخذ قرار جريء وتفاجئ جمهورها به

شاهد: جومانة مراد تتخذ قرار جريء وتفاجئ جمهورها به

شاهد: ياسمين رئيس تكشف حقيقة دخولها لمجال التمثيل بالواسطة

شاهد: ياسمين رئيس تكشف حقيقة دخولها لمجال التمثيل بالواسطة

شاهد: ليلى علوي تقطع هذا الوعد على نفسها بسبب شيرين عبدالوهاب

شاهد: ليلى علوي تقطع هذا الوعد على نفسها بسبب شيرين عبدالوهاب

شاهد: فارس كرم يبكي دموع الفرح بسبب صرخة مولوده الجديد

شاهد: فارس كرم يبكي دموع الفرح بسبب صرخة مولوده الجديد

بسمة وهبة &#34;شيرين ضحية وحسام حبيب لا يتعاطى المخدرات&#34;

بسمة وهبة "شيرين ضحية وحسام حبيب لا يتعاطى المخدرات"

حلمي بكر يفجر مفاجأة حول علاقة شيرين بالمخدرات ووالد ابنتيها

حلمي بكر يفجر مفاجأة حول علاقة شيرين بالمخدرات ووالد ابنتيها

شاهد: مخرج مصري يفضح ابنه على الهواء مباشرة بتعاطيه المخدرات

شاهد: مخرج مصري يفضح ابنه على الهواء مباشرة بتعاطيه المخدرات

شاهد: أصالة توجه رسالة مثيرة لعريس سوداني

شاهد: أصالة توجه رسالة مثيرة لعريس سوداني

مطرب شهير يتعرض لموقف محرج على المسرح.. والجمهور يستهزئ به

مطرب شهير يتعرض لموقف محرج على المسرح.. والجمهور يستهزئ به

شاهد: محمد رمضان يكشف عن سبب الهجوم المتجدد عليه

شاهد: محمد رمضان يكشف عن سبب الهجوم المتجدد عليه

عربي

تفاصيل لقاء رئيس وزراء باكستان بولي العهد السعودي

تفاصيل لقاء رئيس وزراء باكستان بولي العهد السعودي

اليمن: الحوثيون يحددون شرطًا لاستئناف تصدير الغاز

اليمن: الحوثيون يحددون شرطًا لاستئناف تصدير الغاز

وفاة المحامي المصري الشهير فريد الديب بعد صراع مع المرض

وفاة المحامي المصري الشهير فريد الديب بعد صراع مع المرض

أمير قطر: تعرضنا لحملة غير مسبوقة منذ الفوز بتنظيم كأس العالم

أمير قطر: تعرضنا لحملة غير مسبوقة منذ الفوز بتنظيم كأس العالم