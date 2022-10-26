الكيلة تبحث مع مستشار الرئيس عباس قرار تأسيس نقابة الأطباء

رام الله - دنيا الوطنبحثت وزيرة الصحة مي الكيلة مع المستشار القانوني للرئيس محمود عباس، المستشار علي مهنا، وضع آليات للبدء بحوار مع جميع الجهات المعنية فيما يخص القرار بقانون بشأن تأسيس نقابة الأطباء الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن النقاش تمحور حول كفالة حقوق جميع منتسبي النقابة، مؤكدة أن الحوار وحده من يحل جميع الملفات.وكانت وزارة الصحة رحبت بإصدار الرئيس عباس، قراراً بقانون لتأسيس نقابة الأطباء الفلسطينيين، داعية الأطباء للعودة إلى عملهم في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد.وأوضحت أن حواراً سيبدأ مع المستشار القانوني للرئيس عباس وجميع الجهات المعنية لإدارة هذا الملف الهام بما يكفل حقوق جميع منتسبي النقابة، مؤكدة أن الحوار وحده من يحل جميع الملفات.يشار إلى أن الرئيس عباس أصدر، قراراً بقانون يقضي بإعادة تشكيل مجلس نقابة الأطباء الفلسطينيين وجعلها فلسطينية خالصة ومقرها في القدس.وبموجب المرسوم، ستتولى "نقابة الأطباء الفلسطينيين" حصرًا تنظيم مهنة الطب في الأراضي الفلسطينية وفقًا لأحكام القانون ذات العلاقة، وسيكون لها مقرات فرعية ومؤقتة وفقًا لاحتياجاتها.ووفقًا للمادة (2) من قانون الأطباء رقم (14)، يستمر العمل بقانون نقابة الأطباء لسنة 1954، الذي كان نافذًا في المحافظات الشمالية بتاريخ 5/6/1967.ووفقًا للمادة (3)، فإنه سيتم تشكيل مجلس تأسيسي لنقابة الأطباء برئاسة الدكتور نظام نجيب محمود عبد الحليم وعضوية الأطباء "د. موسى منصور أبو حميد، د.نزار علي الحجة، د. سعيد حسين سراحنة، د. نافذ عبد الرحمن سرحان، د.يوسف عبد احلميد التكروري، ود.خالد حسن السراحنة، د. محمد محور عبد الرحمن بطراوي، د. فضل أحمد عاشور، د. نعمان زكي الجعبري، د. خالد جودت رستم، د.معين علي شعث، د.هدى أحمد أبو خوصة".وبحسب المادة (4)، فإن مدة المجلس الـتأسيسي لنقابة الأطباء الفلسطينيين سنة واحدة قابلة للتجديد بقرار من رئيس الدولة لمدة ستة أشهر أخرى.