شؤون فلسطينية

أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة في جلستها الأسبوعية

أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة في جلستها الأسبوعية
اجتماع سابق- أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قررت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة اليوم الأربعاء، صرف راتب كامل لأسرى قطاع غزة المقطوعة رواتبهم المعتقلين في سجون الاحتلال، بالإضافة لصرف مبلغ مالي لتطوير صالة استقبال العمال في حاجز بيت حانون.

وقالت اللجنة: إنه "تقرر تقديم دعم المشاريع الإسكانية الشبابية بتخفيض رسوم تراخيص البلدية بنسبة 50%، للجمعيات التعاونية الإسكانية الشبابية، كما وإقرار الإطار العام لتطوير صندوق النفقة".

وأفادت أنه تمت المصادقة على إجراءات تنظيم التقاعد بسبب العجز الصحي، وتخصيص أراضي منفعة لصالح عدد من المشاريع الجديدة ومرافق عامة، بالإضافة لإلغاء تخصيص عدد من الأراضي الحكومية المخصصة سابقاً لمخالفتها شروط التخصيص.

وأضافت اللجنة: "تم اعتماد النموذج الجديد لعقد الزواج، والمصادقة على رزمة الخدمات الحكومية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما وإقرار نظام مشاريع توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجدد، واعتماد إجراءات تنظيم السفر للموظفين العاملين على بند العقد".

وتابعت: "كما قررنا إقرار لائحة تنظيم نشاط شركات الطاقة المتجددة، مع بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتباراً من منتصف ليلة الجمعة/ السبت الموافق 29/10/2022م، وذلك بتأخير عقارب الساعة (60) دقيقة، وإحالة مشروع قانون الكهرباء العام للمجلس التشريعي".

هذا وحذرت اللجنة من استمرار اعتداءات وجرائم الاحتلال على شعبنا بالضفة، مشيدة بحالة الإسناد لنابلس خاصة والضفة عامة في وجه عدوان الاحتلال، التي جسدها قطاع غزة رسميا وفصائليا وشعبيا، داعية إلى استمرار وتصاعد فعاليات نصرة أهلنا في نابلس المحاصرين للأسبوع الثالث، ويتعرضون يوميًا لجرائم الاحتلال. 

وناقشت عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محاضر اجتماعات لجان: الشؤون الإدارية، شؤون الأراضي، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

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