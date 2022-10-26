شؤون فلسطينية

النائب أبوراس: بطولة المقاومين في الضفة أحيت فينا الأمل بالنصر والتحرير

النائب أبوراس: بطولة المقاومين في الضفة أحيت فينا الأمل بالنصر والتحرير
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أشاد النائب د. مروان أبو راس رئيس لجنة الداخلية والأمن في المجلس التشريعي، بالجهود التي تبذلها المديرية العامة للتدريب، في تأهيل ورفع كفاءة ضباط وزارة الداخلية والأمن الوطني.

جاء ذلك، خلال حفل تخريج مديرية التدريب للدفعة الثالثة من "الدورات الحتمية" التنموية فوج الشهيد "عدي التميمي" لنحو 1200 ضباط وعنصر من منتسبي وزارة الداخلية، بحضور ووكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء ناصر مصلح، ومدير عام المديرية العامة للتدريب اللواء محمد خلف، ومدراء الأجهزة والإدارات والهيئات المختلفة بالوزارة.

وثمّن النائب أبو راس دور وجهود ضباط وعناصر وزارة الداخلية في ضبط الحالة الأمنية، وتحصين الجبهة الداخلية في قطاع غزة.

وحيا رئيس لجنة الداخلية والأمن في المجلس التشريعي شهداء نابلس الذي ارتقوا في مواجهات مع جيش الاحتلال، قائلاً "أرض الضفة جُبلت بدماء زكية بكوكبة جديدة من شهداء فلسطين، فقوافل الشهداء لن تنتهي حتى تُحرر أرضنا وتُطهر مقدساتنا من
دنس المحتل الغاصب".

وأضاف "نستبشر بما يجري في الضفة والقدس والعمليات الفدائية وإصرار الأبطال بأنهم لن يغادروا البندقية وسيبقوا صامدين وصابرين وهذه الكوكبة أحييت فينا الأمل بالنصر والتحرير".

وتخلل الحفل قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، وعرض مرئي يستعرض إنجازات المديرية العامة للتدريب على صعيد تطوير البرامج التدريبية العسكرية والتنموية، والمنشآت، والمرافق التعليمية، خلال عام 2022 الجاري.

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