تفاصيل محادثات أمريكية إسرائيلية فلسطينية إزاء تصعيد الضفة

رام الله - دنيا الوطنكشفت قناة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن محادثات أمريكية إسرائيلية فلسطينية بهدف إعادة الهدوء في الضفة الغربية إزاء التصعيد التي تشهده مختلف المدن والقرى عقب استمرار الاحتلال في اغتياله للشبان واقتحاماته.ووفق القناة (12) الإسرائيلية، فإنه في اليوم الأخير جرت محادثات بين مسؤولين أمنيين أمريكيين ورجال أمن إسرائيليين وفلسطينيين من أجل إيجاد حل لبسط الهدوء في شمال الضفة الغربية.وأضافت أن "الجانب الفلسطيني طالب الجيش بوقف المداهمات في الضفة وإعطائهم المزيد من الوقت للتوصل إلى تفاهم مع المسلحين المطلوبين".وأفادت القناة الإسرائيلية بأن "رجال الأمن الفلسطيني أوضحوا أنهم اعتقلوا في الأيام الأخيرة 11 مسلحًا بينهم عناصر من الأمن الفلسطيني كانوا على صلة بعناصر مجموعة (عرين الأسود) في نابلس".