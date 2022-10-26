وزير التربية يطلع اتحاد المعلمين البريطاني على انتهاكات الاحتلال بحق التعليم

رام الله - دنيا الوطنأطلع وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، وفداً من اتحاد المعلمين البريطاني، اليوم الأربعاء، على انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق التعليم وجرائمه التي يرتكبها دون أدنى اكتراث بالقيم ومنظومة القوانين وحقوق الإنسان.وتطرق عورتاني لدى استقباله الوفد، إلى مُجمل الانتهاكات التي تتعرض لها المدارس الفلسطينية جراء اعتداءات الاحتلال والمستوطنين؛ خاصة في المناطق المحاذية للمستوطنات، والمصنفة (ج)، والقدس وقطاع غزة، وركز بشكل خاص على محاولات الاحتلال الرامية إلى استهداف منظومة التعليم في القدس.بدوره، أعرب الوفد عن مساندته للتعليم الفلسطيني، واستعداده الدائم لنقل صورة الانتهاكات إلى بلدهم والحديث عنها في مؤسساتهم التعليمية، مؤكدا أهمية تفعيل التواصل بين بريطانيا وفلسطين؛ بما يضمن خدمة التعليم وتطويره.يشار إلى أن هذا اللقاء بات يمثل عُرفاً سنوياً في إطار مواكبة واقع التعليم في فلسطين، والتعرف على التحديات الماثلة، ومتابعة البرامج والمشاريع المنفذة في المجالات التربوية والتعليمية والعلمية وغيرها.