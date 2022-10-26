المقاطعة في "الديمقراطية" تشارك بالندوة الإفتراضية لجامعة هارفارد بعنوان "النشاط الطلابي لمواجهة عنف الدولة"



و أكدت على قرارات الشرعية الدولية، ومن أجل الوقوف ضد مخططات التهجير القسري، والتطهيرالعرقي الممارس من قبل سلطات الإحتلال الإسرائيلية.

وشدد على ضرورة تركيز أبحاثهم الجامعية حول آلية تنفيذ القانون الدولي ضد الشركات الإسرائيلية التي تعمل في المستوطنات غير الشرعية والتي تشكل جريمة حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتشكيل لجان وأطر طلابية وإتحادات تهدف للمحافظة على التراث الفلسطيني الذي يحاول الإحتلال سلبه كل يوم.ودعا فؤاد بكر بإسم دائرة المقاطعة في الجبهة إلى ضرورة تشكيل حملة ضغط في جامعة هارفارد تسعى إلى محاسبة الإحتلال الإسرائيلي ومقاطعتها، ونشر الرواية الفلسطينية من خلال دحض "الرواية الصهيونية"، ودعم الشباب الفلسطينيين الذين يواصلون كل يوم نضالهم من أجل نيل إستقلالهم وعودتهم إلى الأراضي التي هجروا منها، من أجل تقرير مصيرهم، وقيام دولتهم المستقلة بعاصمتها القدس .