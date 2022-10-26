شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء الشيخ بالقنصل البريطاني في القدس

تفاصيل لقاء الشيخ بالقنصل البريطاني في القدس
حسين الشيخ
رام الله - دنيا الوطن
بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الأربعاء، مع القنصل البريطاني العام في القدس ديانا كورنر، التطورات الخطيرة التي تشهدها الاراضي.

ووضع الشيخ، القنصل البريطاني، لدى لقائهما، اليوم الأربعاء، في صورة التصعيد الاسرائيلي واعتداءات المستوطنين، مؤكدا ضرورة وقف كافة الإجراءات الأحادية كخطوة هامة لإعادة الاستقرار والهدوء، وضرورة وجود أفق سياسي برعاية دولية لحماية حل الدولتين. 

كما ناقش الطرفان مواضيع عديدة أخرى محلية وإقليمية ودولية.

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