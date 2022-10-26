اشتية يلتقي وزير الدفاع في ختام زيارته لإندونيسيا

رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس الوزراء محمد اشتية، في العاصمة الإندونيسية، جاكرتا، وزير الدفاع الاندونيسي فرابوو سوبيانتو، في ختام زيارته الرسمية الى إندونيسيا اليوم الأربعاء، بحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وسفير فلسطين لدى اندونيسيا زهير الشن، ومحافظ سلطة النقد فراس ملحم، والوفد المرافق من القطاع الخاص.وقدم رئيس الوزراء الشكر لإندونيسيا على دعمها المتواصل لفلسطين، مؤكدا أن هذه الزيارة جاءت لتعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، ناقلا تحيات الرئيس محمود عباس والحكومة والشعب الفلسطيني لإندونيسيا قيادة وحكومة وشعبا، على مواقفها الثابتة بشأن القضية الفلسطينية، والقدس والمقدسات وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.من جانبه، أكد وزير الدفاع الاندونيسي أن بلاده كانت وستبقى إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة وإقامة الدولة والخلاص من الاحتلال، واستمرار تقديم كافة أشكال الدعم الفني والتقني وبناء القدرات والمنح الدراسية في الجامعات الإندونيسية في مختلف المجالات، والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.وكان رئيس الوزراء استقبل في مقر إقامته السفراء العرب المعتمدين لدى اندونيسيا، وأطلعهم على آخر المستجدات والتطورات السياسية، إضافة الى الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء شعبنا من قتل واعتقال واقتحامات يومية للمناطق الفلسطينية، واستمرار الحصار المفروض على مدينة نابلس لأكثر من أسبوعين، مؤكدا ضرورة التحرك على كافة المستويات من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا.كما التقى اشتية بالقيادات الدينية وعدد من الشخصيات العامة وقادة المجتمع المدني الاندونيسي، تأكيدا على أهمية تعزيز التعاون ليس على المستوى الرسمي فقط وإنما على المستوى الشعبي.وقلد رئيس الوزراء نيابة عن الرئيس، السفير الاندونيسي السابق غير المقيم لدى دولة فلسطين اندي رحميانتو، نجمة الصداقة من وسام الرئيس محمود عباس، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتثمينا لجهوده في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة لنيل حريته واستقلاله.