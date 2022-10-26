شاهد: فتح بيوت العزاء لشهداء نابلس وجنين













رام الله - دنيا الوطنفُتحت بيوت العزاء أمس الثلاثاء، للشهداء الستة الذين استشهدوا إثر اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينتي نابلس ورام الله.فيما خيَم الحزن فوق المعزين باستشهاد الشبان الستة، وهم: وديع صبيح حوح (31 عاما) أحد قداة مجموعة (عرين الأسود)، وحمدي صبيح رمزي قيم (30 عاما)، وعلي خالد عمر عنتر (26 عاما)، وحمدي محمد صبري حامد شرف (35 عاما)، ومشعل زاهي أحمد بغدادي (27 عاما)، الشاب محمود قصي التميمي (19 عامًا) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي من قرية النبي صالح برام الله.