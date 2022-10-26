طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت داخلية غزة، اليوم الأربعاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس.وذكرت داخلية غزة، أن المتبقي من الحافلة الثامنة، والتاسعة، والعاشرة حتى الرقم (80) من الكشف رقم (2022/35)، بالإضافة إلى الحافلة الخامسة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/41).ودعت إلى التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مؤكدةً على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.ولفتت إلى أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.ودعت إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.وطالبت بإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.